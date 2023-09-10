Не только каша и рассольник: что приготовить из перловки
Перловая крупа является неотъемлемой частью здорового рациона. В ней содержится целый кладезь полезных микроэлементов: в составе перловки есть магний, фосвор, йод, кальций и витамины А, B, D и E. Помимо этого перловая крупа способствует правильному усвоению белка организмом – за это отвечают содержащиеся в ней аминокислоты.
Когда речь заходит о перловке, большинство хозяек сразу представляют обыкновенную кашу или суп-рассольник. В этом материале "Рамблер" расскажет, какие оригинальные и вкусные продукты можно приготовить из этой крупы.
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Фаршированные перцы с перловкой и грибами
Вам понадобятся:
- Перловая крупа – 100 г
- Грибы - 5 крупных шт
- Перец сладкий – 6 шт
- Лук – 2 шт
- Томатный соус – 100 г
- Морковь – 1 шт
Способ приготовления:
- Отварить крупу согласно рекомендациям на упаковке производителя.
- На сливочном или растительном масле обжарить мелко нарезанный лук (1 шт) и ваши любимые грибы.
- В сковородку к луку и грибам добавить крупу, соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.
- У перцев срезать "крышечки", вычистить от семян.
- Обжарить отдельно оставшийся лук, морковь, после чего добавить к ним томатную пасту и перемешать.
- Нафаршировать перцы перловкой с луком и грибами, выложить в кастрюлю, залить томатным соусом с морковью и довести до кипения, после чего оставить томиться на медленному огне около получаса.
Приятного аппетита!
Перловое ризотто с зелеными овощами
Вам понадобятся:
- Перловая крупа – 100 г
- Овощной бульон – 750 мл
- Брокколи замороженная – 100 г
- Стручковая фасоль замороженная – 100 г
- Замороженный зеленый горошек – 100 г
- Лук – 1 шт
- Чеснок – несколько зубчиков
- Белое вино – 50 мл
- Оливковое масло – 2 ст.л
Способ приготовления:
- На сковороде разогреть и слегка поджарить мелко нарезанные лук и чеснок, после чего добавить к ним перловую крупу и тушить, помешивая. Добавить вино.
- Постепенно заливать в сковороду бульон, добавляя еще, когда впитается предыдущая порция.
- Когда перловка будет готова, добавьте к ней замороженные овощи и протушите все вместе, не доводя овощи совсем до мягкости. Добавьте по вкусу специй и соли.
Приятного аппетита!
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