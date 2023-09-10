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Не только каша и рассольник: что приготовить из перловки

Перловая крупа является неотъемлемой частью здорового рациона. В ней содержится целый кладезь полезных микроэлементов: в составе перловки есть магний, фосвор, йод, кальций и витамины А, B, D и E. Помимо этого перловая крупа способствует правильному усвоению белка организмом – за это отвечают содержащиеся в ней аминокислоты.

Не только каша и рассольник: что приготовить из перловки
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Когда речь заходит о перловке, большинство хозяек сразу представляют обыкновенную кашу или суп-рассольник. В этом материале "Рамблер" расскажет, какие оригинальные и вкусные продукты можно приготовить из этой крупы.

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Фаршированные перцы с перловкой и грибами

Вам понадобятся:

  • Перловая крупа – 100 г
  • Грибы - 5 крупных шт
  • Перец сладкий – 6 шт
  • Лук – 2 шт
  • Томатный соус – 100 г
  • Морковь – 1 шт

Способ приготовления:

  1. Отварить крупу согласно рекомендациям на упаковке производителя.
  2. На сливочном или растительном масле обжарить мелко нарезанный лук (1 шт) и ваши любимые грибы.
  3. В сковородку к луку и грибам добавить крупу, соль и специи по вкусу, тщательно перемешать.
  4. У перцев срезать "крышечки", вычистить от семян.
  5. Обжарить отдельно оставшийся лук, морковь, после чего добавить к ним томатную пасту и перемешать.
  6. Нафаршировать перцы перловкой с луком и грибами, выложить в кастрюлю, залить томатным соусом с морковью и довести до кипения, после чего оставить томиться на медленному огне около получаса.

Приятного аппетита!

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Перловое ризотто с зелеными овощами

Вам понадобятся:

  • Перловая крупа – 100 г
  • Овощной бульон – 750 мл
  • Брокколи замороженная – 100 г
  • Стручковая фасоль замороженная – 100 г
  • Замороженный зеленый горошек – 100 г
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – несколько зубчиков
  • Белое вино – 50 мл
  • Оливковое масло – 2 ст.л

Способ приготовления:

  1. На сковороде разогреть и слегка поджарить мелко нарезанные лук и чеснок, после чего добавить к ним перловую крупу и тушить, помешивая. Добавить вино.
  2. Постепенно заливать в сковороду бульон, добавляя еще, когда впитается предыдущая порция.
  3. Когда перловка будет готова, добавьте к ней замороженные овощи и протушите все вместе, не доводя овощи совсем до мягкости. Добавьте по вкусу специй и соли.

Приятного аппетита!

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