Не только каша и рассольник: что приготовить из перловки

Перловая крупа является неотъемлемой частью здорового рациона. В ней содержится целый кладезь полезных микроэлементов: в составе перловки есть магний, фосвор, йод, кальций и витамины А, B, D и E. Помимо этого перловая крупа способствует правильному усвоению белка организмом – за это отвечают содержащиеся в ней аминокислоты.