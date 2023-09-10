Что вкусного приготовить на обед? 3 полезных рецепта от диетолога

Смело вводите эти лёгкие блюда в повседневный рацион и будьте спокойны за фигуру.

© Чемпионат.com

Домашние сосиски из куриного филе

Видео дня

куриное филе грудки или бедра, а также можно взять индейку – 500 г;

куриное яйцо – 1 шт.;

сливочное масло 82,5% – 50 г;

молоко или сливки – 100 мл;

соль, перец, – специи по вкусу. Ингредиенты:

Приготовление:

Филе необходимо измельчить до состояния фарша либо купить готовый, но лучше его приготовить самостоятельно — так вы точно будете знать, что входит в состав ваших сосисок.

Добавить все перечисленные ингредиенты, хорошо перемешать.

Положить на пищевую плёнку нужное количество фарша, плотно завернуть и завязать края на узелок либо затянуть ниткой.

Сформированные сосиски следует убрать в морозильную камеру на хранение.

Перед подачей на стол их следует отварить, а затем немного поджарить для румяности.

В качестве гарнира подойдут макароны из твёрдых сортов пшеницы или гречневая лапша. Также можно подать овощной салат с масляной заправкой.

Ленивые голубцы в мультиварке

фарш из индейки – 500 г;

капуста белокочанная – 300 г;

куриные яйца – 2–3 шт.;

бурый рис или булгур – 80–100 г;

репчатый лук – 1 шт.;

зубчик чеснока – 1–2 шт.;

морковь– 1–2 шт.;

помидоры или томатная паста – по вкусу;

соль, перец, специи – по вкусу. Ингредиенты:

Приготовление:

В фарш добавить хорошо промытый рис, яйца и специи.

Лук, чеснок и морковь слегка обжарить. Капусту тонко нашинковать.

Кожицу помидоров нарезать в нескольких местах и обдать кипятком, чтобы её легко было снять.

Помидоры нарезать кольцами или дольками либо потереть на крупной тёрке до состояния пюре — попробуйте в разных вариантах и выберите свой любимый.

На дно чаши мультиварки положить слой капусты.

Затем сформировать шарики из фарша с рисом либо лодочки вроде котлет. Сверху положить помидоры и обжаренный лук с морковью. Можно посолить.

Ряды повторить — капуста, шарики из мяса с рисом, помидоры и зажарка.

Когда всё уложили, необходимо залить чашу двумя-тремя стаканами воды или бульоном.

Закрыть мультиварку, выставить таймер на тушение 30–40 минут. Подавать с зеленью!

Данный приём пищи идеален на обед, так как в нём соблюдается баланс по КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы). Насыщение на три-четыре часа вам гарантировано!

Гречневый суп

курица или говядина – 300–400 г;

гречка – 80 г;

болгарский перец – 2 шт.;

картофель – 3 шт.;

луковица – 2 шт.;

морковь – 1 шт.;

сливочное масла гхи или кокосовое для зажарки – 20 г;

вода – 2 л. Ингредиенты:

Приготовление:

Мясо промыть и положить в кастрюлю, варить на небольшом огне. Довести до кипения, пену снять.

В слегка кипящий бульон добавить очищенную целую луковицу и половинку болгарского перца.

Пока варится бульон, необходимо очистить картофель, лук и морковь.

Картофель измельчить, лук и морковь пассеровать. В среднем бульон должен вариться около часа.

Когда бульон готов, мясо и овощи необходимо достать.

Курицу измельчить на порционные кусочки, овощи из бульона больше не нужны.

Картофель, зажарку, порционное мясо и гречку добавить в бульон и варить до готовности картофеля и крупы. Подавать с зеленью.