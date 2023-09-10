Что вкусного приготовить на обед? 3 полезных рецепта от диетолога
Смело вводите эти лёгкие блюда в повседневный рацион и будьте спокойны за фигуру.
Домашние сосиски из куриного филе
- куриное филе грудки или бедра, а также можно взять индейку – 500 г;
- куриное яйцо – 1 шт.;
- сливочное масло 82,5% – 50 г;
- молоко или сливки – 100 мл;
- соль, перец, – специи по вкусу.
Приготовление:
Филе необходимо измельчить до состояния фарша либо купить готовый, но лучше его приготовить самостоятельно — так вы точно будете знать, что входит в состав ваших сосисок.
Добавить все перечисленные ингредиенты, хорошо перемешать.
Положить на пищевую плёнку нужное количество фарша, плотно завернуть и завязать края на узелок либо затянуть ниткой.
Сформированные сосиски следует убрать в морозильную камеру на хранение.
Перед подачей на стол их следует отварить, а затем немного поджарить для румяности.
В качестве гарнира подойдут макароны из твёрдых сортов пшеницы или гречневая лапша. Также можно подать овощной салат с масляной заправкой.
Ленивые голубцы в мультиварке
- фарш из индейки – 500 г;
- капуста белокочанная – 300 г;
- куриные яйца – 2–3 шт.;
- бурый рис или булгур – 80–100 г;
- репчатый лук – 1 шт.;
- зубчик чеснока – 1–2 шт.;
- морковь– 1–2 шт.;
- помидоры или томатная паста – по вкусу;
- соль, перец, специи – по вкусу.
Приготовление:
В фарш добавить хорошо промытый рис, яйца и специи.
Лук, чеснок и морковь слегка обжарить. Капусту тонко нашинковать.
Кожицу помидоров нарезать в нескольких местах и обдать кипятком, чтобы её легко было снять.
Помидоры нарезать кольцами или дольками либо потереть на крупной тёрке до состояния пюре — попробуйте в разных вариантах и выберите свой любимый.
На дно чаши мультиварки положить слой капусты.
Затем сформировать шарики из фарша с рисом либо лодочки вроде котлет. Сверху положить помидоры и обжаренный лук с морковью. Можно посолить.
Ряды повторить — капуста, шарики из мяса с рисом, помидоры и зажарка.
Когда всё уложили, необходимо залить чашу двумя-тремя стаканами воды или бульоном.
Закрыть мультиварку, выставить таймер на тушение 30–40 минут. Подавать с зеленью!
Данный приём пищи идеален на обед, так как в нём соблюдается баланс по КБЖУ (калорийность/белки/жиры/углеводы). Насыщение на три-четыре часа вам гарантировано!
Гречневый суп
- курица или говядина – 300–400 г;
- гречка – 80 г;
- болгарский перец – 2 шт.;
- картофель – 3 шт.;
- луковица – 2 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- сливочное масла гхи или кокосовое для зажарки – 20 г;
- вода – 2 л.
Приготовление:
Мясо промыть и положить в кастрюлю, варить на небольшом огне. Довести до кипения, пену снять.
В слегка кипящий бульон добавить очищенную целую луковицу и половинку болгарского перца.
Пока варится бульон, необходимо очистить картофель, лук и морковь.
Картофель измельчить, лук и морковь пассеровать. В среднем бульон должен вариться около часа.
Когда бульон готов, мясо и овощи необходимо достать.
Курицу измельчить на порционные кусочки, овощи из бульона больше не нужны.
Картофель, зажарку, порционное мясо и гречку добавить в бульон и варить до готовности картофеля и крупы. Подавать с зеленью.
Данный суп является диетическим. За основу можно взять как куриный, так и говяжий бульон — попробуйте приготовить оба варианта.