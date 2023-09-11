Эндокринолог развеяла миф о пользе яблок для перекуса

Миф о пользе яблок для перекуса развеяла врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова. Эксперт призвала отказаться от этих фруктов между основными приемами пищи.

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По словам специалиста, в яблоках содержится глюкоза и фруктоза, которые только повышают аппетит. Кроме того, эти плоды снижают уровень энергии.

— Идеальный перекус обязательно должен содержать белок. Потому что из белка могут синтезироваться и белки, и углеводы. А из яблока вы получите только фруктозу и глюкозу (ну и пищевые волокна), — написала Павлова в своем Telegram-канале.

Также эндокринолог призвала употреблять яблоки только в качестве десерта. Дело в том, что твердые фрукты помогают очищать зубы, поэтому яблоко после основного приема пищи будет идеальным дополнением.