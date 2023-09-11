Ветврач подсказала способ уничтожить всех паразитов в мясе

Термическая обработка — это наиболее эффективный способ уничтожения всех видов паразитов в мясе и рыбе. Об этом рассказала специалист «Центра оценки качества зерна» ветврач Марина Чеченова, пишет NEWS.ru.

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По словам специалистки, чтобы уничтожить большую часть гельминтов, мясо и рыбу необходимо поместить в кипящую воду минимум на 20 минут. При этом Чеченова предупредила, что некоторые виды паразитов более устойчивы к температурному воздействию и погибают лишь через 1,5-2 часа варки.

Одним из наиболее действенных видов тепловой обработки является варка. Она позволяет сохранить полезные свойства мяса и рыбы

Марина Чеченова – ветврач

Чеченова уточнила, что свежую говядину нужно варить в кипящей воде 1-1,5 часа, телятину — не менее часа, баранину — 1,5-2 часа, свинину — от одного до двух часов в зависимости от величины куска. В мясе птицы и рыбы паразиты погибают быстрее, отметила ветврач. По ее словам, курицу достаточно варить 40-50 минут, а рыбу — около 35 минут.