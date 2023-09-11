В чем польза рыбьих семенников и кому они противопоказаны

Нутрициолог Костомаха: рыбьи молоки — источник чистого белка и витамина В12. В целом о пользе потрохов рыбы мало кто задумывается. Большинство любителей морепродуктов предпочитают просто есть аппетитное рыбье мясо в том или ином виде. Одно из немногих исключений — икра самок. Кстати, молоки — это фишка самцов рыбы: они содержатся у них в брюшке вместо икры. Чем же ещё они полезны и как их есть?

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Польза потрохов рыбы: в чём фишка молок

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Рыбьи молоки — это семенные железы бледно-молочного цвета, за который они и получили своё название. Их употребляют в пищу не так часто, как икру, из-за специфического вкуса, но в последнее время популярность молок возросла.

Чем полезны рыбьи молоки

Польза у семенников рыбы, надо сказать, колоссальная, о ней «Доктору Питеру» рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха:

Низкая калорийность. 100 граммов молок содержат всего 100 ккал, это меньше, чем в мясе рыбы.

Высокое содержание белка. Из-за этого они отлично подходят спортсменам и худеющим. Углеводов в молоках практически нет, а жиров присутствует совсем немного.

Много полезных веществ. Помимо чистого белка, в молоках есть омега-3 жирные кислоты, витамины группы В, А, С, Е, ценные аминокислоты. 100 граммов семенников могут закрыть суточную потребность витамина В12. Также молоки содержат кальций, цинк, фосфор, калий.

Благодаря своему составу рыбьи молоки помогают снижать риск развития заболеваний сердца и сосудов, нормализуют работу нервной системы, понижают уровень плохого холестерина, укрепляют иммунитет.

Стоимость молок

По словам диетолога Дарьи Русаковой, несмотря на свою колоссальную пользу для организма, стоят рыбьи молоки не так уж и много. Если сравнивать с мясом красной рыбы, то цена на семенники окажется ниже в несколько раз.

Как отметила специалист, покупать молоки стоит только у проверенного производителя. Дело в том, что основные свойства семенников раскрываются только в сыром виде, но при покупке их у сомнительного продавца возрастает риск нарваться на бактерий и паразитов.

Как готовить рыбьи молоки

По мнению Анастасии Костомахи, наилучший способ приготовления рыбьих семенников — потушить вместе с овощами. Также их можно добавлять в салаты или делать бутерброды с паштетом из молок. Жарить же их не стоит: вся польза пропадёт.

Кстати, есть молоки не советуют детям до 3 лет и беременным. Просто на всякий случай: в дикой морской рыбе может содержаться ртуть, которая может негативно повлиять на несформированный организм.

Самые вредные виды рыбы

Кстати, следует помнить, что далеко не всякая рыбка полезна. Есть виды, которые по тем или иным причинам в пищу употреблять крайне не рекомендуется.

Например, рыбы-падальщики, по типу сомов и тилапии, живут и питаются, как правило, в очень грязных водоёмах. Они могут поедать и останки животных.

А в мясе морских хищников, таких как акула, содержится максимальное количество солей тяжёлых металлов — ртути и мышьяка.