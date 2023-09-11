5 продуктов на завтрак, которые заставят вас стареть быстрее

Не все завтраки одинаково полезны, даже если вы прекрасно себя чувствуете после употребления некоторых привычных продуктов. Со временем вы можете без удовольствия заметить, как начинает портиться кожа — она становится суше и чувство стянутости не покидает вас на протяжении дня. Мы собрали топ продуктов, которые ускоряют процесс старения в несколько раз. Лучше откажитесь от них прямо сейчас.

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Белый хлеб

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Как утверждают многие специалисты, белый хлеб не несет практически никакой пользы для нашей кожи. Далеко не вся мука, из которой производят белый хлеб, качественная. Если вы не можете обойтись без хлеба на завтрак, замените белый цельнозерновым — вы получите куда больше пользы, ведь он подвергается меньшей обработке и теряет куда меньше витаминов.

Кофе

Согласимся, что полностью отказаться от кофе трудно. Но специалисты нас к этом и не призывают, важно лишь понимать, как готовить напиток, чтобы не навредить коже. Больше всего проблем кофе приносит тем, кто предпочитает очень сладкий кофе по утрам. Известный факт — сахар разрушает коллаген, а значит процесс старения и потеря тонуса кожи идут быстрее. Остановитесь на одном кубике сахара и постарайтесь ограничить употребление любимого напитка несколькими чашками в день, чтобы не пересушить кожу.

Выпечка

Круассаны и булочки каждый день на завтрак — очень плохая идея, если вы не задались целью испортить свою кожу. И снова речь о сахаре, который, наверное, является самым большим врагом нашей кожи. Вместо сладкой выпечки попробуйте наладиться свежими ягодами и фруктами с утра, но и ими злоупотреблять не стоит, так как фруктоза полезна в ограниченных количествах.

Колбаса

Бутерброды с копченой колбасой точно не добавят энергии с утра, да еще и навредят коже. Все дело в том, что обработанное мясо уменьшает содержание витамина С в организме, и здесь мы снова сталкиваемся с проблемами образования коллагена. Помимо прочего, постоянное употребление копченых и обработанных продуктов приводит к появлению большого количества воспалений на коже.

Жареный картофель