В Роспотребнадзоре раскрыли полезные свойства манки

Манная коша является хорошо усваиваемым блюдом и быстро варится, раскрыли полезные свойства и преимущества манки специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что эта каша не раздражает органы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) из-за низкого содержания клетчатки, пишет «МК в Красноярске».

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Как уточняет издание, при этом манная каша является противоречивым блюдом. Манка может быть опасна для организма. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что данное блюдо считается высококалорийным, поэтому увлекаться манной кашей не стоит. Кроме того, в ней практически не содержатся витамины и полезные микроэлементы.

Специалисты добавили, что для здоровых людей манная каша не принесет никакой пользы. Более того, при ежедневном употреблении манки человек рискует набрать лишние килограммы. Специалисты порекомендовали включить данную кашу в рацион только в период восстановления после операции, при проблемах с пищеварением и тем, кто не может набрать вес и страдает из-за дефицита массы тела.