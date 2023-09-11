Названо оптимальное питание в офисе для борьбы со стрессом

Стабильный режим питания поможет снизить уровень стресса при офисной работе, утверждает специалист по питанию сервиса доставки «Прием» Евгений Митрошин. Об оптимальном меню для офисных работников он рассказал «Ленте.ру».

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Он отметил, что важно включить в рацион продукты, богатые полиненасыщенными кислотами, витаминами С, D и группы B, а также магнием, так как эти элементы — верные помощники в борьбе с тревогой. По его словам, они оказывают благотворное воздействие на нервную систему, подавляют действие гормона стресса кортизола, успокаивают и стимулируют мозговую деятельность.

Чтобы организм получал природное успокоительное в нужных количествах, следите за рационом. Обязательно добавьте в него орехи, бананы, курицу, фасоль, сыр, гречку, морковь, брокколи и побольше зелени, — отметил Евгений Митрошин.

У многих людей на фоне стресса возникают проблемы с пищевым поведением, продолжил собеседник «Ленты.ру». К организму стоит прислушиваться, и, если аппетита нет, не нужно есть много. Однако, обратил внимание Митрошин, регулярные приемы пищи все равно очень важны для психики.

Завтрак, обед и ужин — это ритуалы. Они создают зону комфорта для мозга. Психика человека устроена так, что ей важно находиться в привычной среде. Совершая регулярные приемы пищи, в идеале — в одно и то же время, вы позволяете мозгу отдохнуть и ощутить стабильность, — говорит Евгений Митрошин.