Нутрициолог рассказала, сколько кваса нужно выпить, чтобы опьянеть

«Если выпить от двух до трех литров обычного кваса в течение часа, то действительно можно опьянеть и [алкотестеры] могут даже показать промилле. Это приравнивается к одной бутылке пива. Опасно это будет для любого водителя, даже если он здоров. Он выпивает небольшую бутылочку кваса, и сотрудники ГАИ могут остановить его и привлечь за такое правонарушение. Квас также не рекомендован людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, различные язвы, гастриты. Для людей, которые страдают лишним весом и ожирением, такой напиток тоже не лучший, так как в нем содержится большое количество сахара. Людям, у которых инсулинорезистентность, сахарный диабет, тоже стоит воздержаться», — рассказала специалист.