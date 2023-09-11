5 правил идеального бульона

Золотистый, прозрачный бульон может быть самостоятельным блюдом или аппетитной основой для супов. Кажется, что сложного в приготовлении бульона? Но для того, чтобы он получился прозрачным и чистым, нужно соблюдать несложные правила.

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Холодная вода

Независимо от того, на чем вы варите бульон, класть мясо и косточки нужно в холодную воду. Так температура кипения будет более равномерной, а жидкость получится прозрачной и чистой. Для того, чтобы отвар говядины или свинины мог томиться несколько часов, важно взять кастрюлю с толстым дном.

Свежее мясо

Прозрачность, вкус и аромат бульона зависит от того, насколько свежее мясо вы выверите. Срежьте лишний жир, прожилки, кожу с частей курицы. У мяса должен быть свежий, не специфический или неприятный аромат.

На каждый килограмм мяса должно приходиться около двух литров бульона, а если делаете суп на говядине, то три литра.

Снимайте пену ложкой

Когда бульон начнет кипеть, на поверхности появится белая пена. Снимать ее надо не шумовкой, а ложкой. Так пены почти не останется, а жидкость в итоге получится не мутной, а прозрачной.

Не сливайте бульон

Многие считают, что первый бульон надо слить после закипания. Но это совершенно не правильно: именно в нем сосредоточен аромат и вкус мяса. Гораздо практичнее снимать пену на протяжении всего кипения, а когда отвар готов, процедите его через сито или марлю. Затем сразу же добавьте в отвар пару кубиков льда. Они тоже сделают бульон чище.

Ароматные добавки

Если вы панируете подавать бульон, как самостоятельное блюдо, добавьте овощи и травы вместе с мясом. Луковицу и морковку можно отправить в кастрюлю целиком, а пряности связать или поместить в марлевый мешочек. Все эти добавки можно выкинуть после процеживания.