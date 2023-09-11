Что добавить в чай, чтобы сделать его полезнее

В напиток можно добавить лимон. Такой чай хорошо будет утолять жажду. Фрукт следует добавлять в напиток, когда он немного остынет. Так лимон сохранит больше полезных свойств, пишет Food.ru

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Сахар – это тоже ингредиент, который важен в чае. Такой напиток может взбодрить и активизировать работу мозга. Однако не стоит добавлять слишком много сахара.

Корица в чае отлично подойдёт для зимнего вечера. Ингредиент содержит много эфирных масел, поэтому для чашки достаточно будет небольшой палочки.

Имбирь тоже согревает и имеет яркий вкус. Также он уменьшает воспалительные процессы, способствует похудению и замедляет старение.

Ромашка в чае обладает сильным седативным эффектом и помогает при стрессе.

Мята полезна для желудка, а также для нервной и сердечно-сосудистой систем.

Мёд в чае поднимает настроение, он смягчает вкус напитка, помогает при простуде.

Молоко полезно добавлять в чай, если хочется снизить бодрящий эффект напитка.

Фрукты и ягоды добавят интересные вкусы чаю, сделают аромат более насыщенным.

Лучше всего подойдут малина, вишня, груша, облепиха, клубника, апельсин, яблоко.