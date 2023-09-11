Диетолог рассказала, как нужно питаться осенью

1. Соблюдение питьевого режима

Зачастую летом люди пьют простую питьевую воду, а зимой заменяют ее горячими напитками со сладостями. Не сбить питьевой режим поможет теплая вода с лимоном, мятой или другими добавками для вкуса. Напиток будет теплым и полезным.

2. Сохранение в рационе овощей и фруктов

Диетолог пояснила, что зимой чаще всего продают "стеклянные" огурцы и помидоры, которые не вызывают аппетита. Поэтому нужно их заменить. Хорошей альтернативой станет тыква. Из нее можно приготовить разные блюда, запечь или добавить в кашу. Кроме того, нужно есть сезонные овощи - белокочанную капусту или редьку. Выручают и замороженные овощи, так как они сохраняют витамины. Горячие блюда из них дают чувство насыщения и улучшают отток желчи. Также нужно есть и квашеные овощи. К примеру, капуста - прекрасный пребиотик, источник клетчатки и витамина С.