Диетолог рассказала, как нужно питаться осенью
Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова объяснила, как осенью не потерять форму и сохранить здоровое питание.
По ее словам, при построении здорового питания в холодное время года нужно обратить внимание на три момента.
1. Соблюдение питьевого режима
Зачастую летом люди пьют простую питьевую воду, а зимой заменяют ее горячими напитками со сладостями. Не сбить питьевой режим поможет теплая вода с лимоном, мятой или другими добавками для вкуса. Напиток будет теплым и полезным.
Врач добавила: - Соблюдать питьевой режим важно, поскольку центры жажды и насыщения находятся рядом. Порой мы путаем эти сигналы - принимаем жажду за голод. При хорошем питьевом режиме чувство голода будет меньше.
2. Сохранение в рационе овощей и фруктов
Диетолог пояснила, что зимой чаще всего продают "стеклянные" огурцы и помидоры, которые не вызывают аппетита. Поэтому нужно их заменить. Хорошей альтернативой станет тыква. Из нее можно приготовить разные блюда, запечь или добавить в кашу. Кроме того, нужно есть сезонные овощи - белокочанную капусту или редьку. Выручают и замороженные овощи, так как они сохраняют витамины. Горячие блюда из них дают чувство насыщения и улучшают отток желчи. Также нужно есть и квашеные овощи. К примеру, капуста - прекрасный пребиотик, источник клетчатки и витамина С.
3. Включение в рацион полезных жиров
Разнообразить осенний рацион нужно продуктами с содержанием полезных жиров. Они продлевают чувство насыщения, пишет Тульская служба новостей.
Юлия Бурякова рассказала: - Если в рационе не хватает "положительных" жиров, то чаще всего возникает потребность в употреблении вредных трансжиров - колбас, полуфабрикатов, фастфуда. Осенью делаем упор на сливочное масло, сало, авокадо, семена, орехи, растительные масла, икру любой рыбы. Когда в каждом приеме пищи будет хотя бы небольшое количество хорошего полезного жира, наладится пищеварение, а чувство насыщения будет приходить гораздо быстрее.