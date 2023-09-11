9 советов по здоровому питанию без угрозы для бюджета
Правильное питание без должного подхода может стать непосильной нагрузкой для семейного бюджета. Но здоровье, как известно, дороже!
Искать компромисс не придется: следующие девять советов помогут полноценно питаться и меньше тратить на еду.
Не зацикливайтесь на органическом
Не секрет, что продукты с заветной пометкой organic стоят значительно дороже. И хотя в них нет пестицидов и неоднозначного ГМО, не всегда стоит раскошеливаться бездумно. Во-первых, некоторые продукты по умолчанию не могут содержать множество пестицидов. Во-вторых, органическое можно найти и не в супермаркете, наприпример, на ярмарке местных производителей.
Покупайте мелким оптом
Даже в небольших городах, как правило, есть оптово-розничные базы, совершить покупку на которых может каждый. Само собой, продукты там можно купить по стоимости ниже рыночной, без огромной наценки. Сравните цены и решите, не стоит ли заехать на оптовую базу вместо популярного супермаркета?
Покупайте замороженное
Замороженные фрукты и овощи могут быть значительно дешевле свежих продуктов — и, что удивительно, иногда в них содержится больше питательных веществ, чем в свежей альтернативе с прилавка. Секрет ледяных заготовок в том, что плоды подвергают шоковой заморозке на пике спелости, а свежие овощи и фрукты продаются, пока не пропадут.
Откажитесь от нарезок
Удобство готовых ломтиков в пачке сложно переоценить, но важно помнить, что нарезка — услуга, которую вы получаете отнюдь не безвозмездно. Сюда же можно отнести мытые морковь и картофель. Готовность самостоятельно нарезать сыр, хлеб и морковь поможет существенно сэкономить.
Отдыхайте от мясного
Попробуйте в качестве эксперимента разместить ценники на продуктах и блюдах в вашем холодильнике. Если вы регулярно употребляете мясо, наверняка оно и есть основная статья расходов на питание. Не призываем отказываться от него полностью, достаточно время от времени практиковать разгрузочные постные дни. Плюс и для здоровья, и для бюджета.
Отслеживайте скидки
В наше время не нужно обходить все магазины и собирать слухи, чтобы узнать, где что можно приобрести подешевле. Достаточно обзавестись приложением магазина или доставки, а то и специальным агрегатором цен, где найти самое выгодное предложение будет еще проще. Также не стоит игнорировать бумажные каталоги на входе в супермаркет — в них, как правило, собраны самые выгодные предложения.
Учитывайте сезонность
В наше время большинство продуктов продаются круглый год, однако это не отменяет понятия сезонности. В разгар сезона цена на продукт падает, так как он с избытком представлен на рынке. Самое время делать запасы. Изучите периоды изобилия тех или иных овощей и фруктов в вашем регионе, чтобы покупать их своевременно, в лучшем виде и по приятной цене.
Выращивайте зелень
Обустройство домашнего огорода на подоконнике или балконе может быть трудозатратным: едва ли пара кустов в ведре обеспечит вас достаточным количеством помидоров. А вот зелени с мини-грядки вполне хватит, и много усилий, чтобы вырастить ее, не потребуется. Вдобавок такое хобби обязательно сэкономит ваши деньги.
Готовьте дома
Если приготовление пищи ассоциируется у вас с многочасовой сменой на кухне у плиты, пришла пора прощаться со стереотипами. От простых рецептов полезных блюд вас отделяет лишь один поисковый запрос в Сети. Может быть непривычно носить контейнеры с готовой едой с собой, но согласитесь, если голую гречку заменить овощами с красной рыбой, восприятие поменяется. А вы сможете себе позволить то, что в кафе ударило бы по бюджету.