Эксперт объяснил, какие арбузы опасны для здоровья

"Это делается элементарно и уже не один год, и даже не только у нас в России. В начале, когда еще арбузы плохо созревают, а их хочется продать уже на рынке, делается укол, вводится химический краситель. И арбуз быстрее, якобы, созревает. Его разрезаешь — он красный", — объяснил эксперт.