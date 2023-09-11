Дерматолог назвала продукты, которые помогут избавиться от морщин

Чтобы увлажнить кожу, поспособствовать синтезу коллагена, улучшить кровообращение и снизить количество морщин, не обязательно использовать множество кремов и различных сывороток, достаточно добавить определенные продукты в рацион. Их перечислила врач-косметолог, дерматолог, миколог «СМ-Косметологии» Нана Носарева.

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Так, например, свежие помидоры и красный болгарский перец содержат антиоксиданты – ликопин и витамины группы C. А морковь богата бета-каротином и витамином A.

Для оздоровления кожи полезны и фрукты с ягодами. Арбуз отлично утоляет жажду и увлажняет эпидермис, а витамины A и C способствуют образованию здорового румянца. Содержащиеся в гранате элементы отвечают за регенерацию клеток, синтез кожных белков. Авокадо же помогает разгладить морщины и улучшить тонус кожи.

Добавление в рацион орехов и оливкового масла обеспечит организм витамином E, который омолаживает кожу.

Большое количество витаминов, так необходимых для поддержания здоровой кожи, содержится в жирной рыбе. Витамины групп A и D, и множество полезных микроэлементов улучшают кровообращение.

Также Носарева призывает не забывать и о других продуктах, таких как семена чиа, куркума, миндальное молоко и гречишный чай, передает слова специалиста портал Life.