Эксперт рассказала, в чем разница рафинированного и нерафинированного масла

По ее словам, главное отличие в том, что рафинированное масло подвергают специальной очистке, а второе сохраняет не только полезные вещества, но и особый вкус и аромат.

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Нерафинированное называют неочищенным, оно считается самым полезным. Получают его методом холодного отжима — продукт не подвергается нагреванию, обработка — самая щадящая, а полезные вещества максимально сохранены.

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По консистенции такое масло более густое. Лучше использовать его для блюд без тепловой обработки, так как термический нагрев оно переносит плохо, окисляется, начинает гореть, теряет витамины, полезные вещества и превращается в не самый полезный продукт. Также в нем образуются трансжиры. Они почти не усваиваются организмом, долго циркулируют в крови, повышая плохой холестерин и вероятность развития атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда.

Специалист советует использовать нерафинированное масло в салатах - это улучшит всасывание и усвоение жирорастворимых витаминов. Однако хранится нерафинированное масло в особых условиях. К примеру, нерафинированное льняное масло нужно хранить в холодильнике, так как полезные витамины в нем быстро разрушаются при воздействии комнатной температуры и солнечных лучей. Горькое масло лить в еду нельзя.

А вот рафинированное масло отлично подходит для кулинарных экспериментов. У него нет яркого вкуса и аромата, консистенция более жидкая. Продукт подходит для жарки, хоть это и не самый полезный способ приготовления еды. Оно хорошо переносит нагрев до высоких температур и не окисляется.

Рафинированное масло, по мнению Провоторовой, отличается более длительным сроком годности, а хранить его можно на кухонной полке, однако от солнечных лучей его нужно убрать. Отлично для хранения подойдет темный ящик без доступа света.