Диетолог рассказала, какие продукты нельзя сочетать пожилым

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала Москве 24 о том, какие продукты не стоит смешивать людям пожилого возраста.

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Врач объяснила, что с годами у большинства людей ухудшаются функции ферментных систем. Ситуацию могут усугубить продукты, несовместимые между собой — может затрудниться всасывание различных питательных веществ и микроэлементов, в результате чего ухудшится общее состояние организма.

Среди несовместимых продуктов врач назвала картофель с мясом, потому что так крахмалистый углеводный продукт смешивается с тяжелой белковой пищей. Поэтому лучше смешивать мясо с овощами или с киноа, объяснил диетолог, а картофель лучше вообще исключить из рациона пожилым людям.

"У пожилых может фактически возникнуть коллапс ферментных систем и ухудшиться переваривание пищи. Поэтому мы советуем не сочетать мясо с картофелем", – отметила эксперт.

Также не стоит пить коктейль из банана с молоком, потому что во взбитом с молоком состоянии образуется слизь, которая может затруднить перистальтику.

Диетолог также отметила, что не стоит также друг за другом пить кофе и апельсиновый сок, потому что так снижается активность ферментов, которые занимаются расщеплением углеводов.