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Необычные рецепты желе из кефира и кофе

Удивить гостей или порадовать домашних можно с помощью необычного десерта. Желе — это классика, которую знают все, однако приготовить его можно не только из ягод. Кефирное и кофейное желе станет отличным дополнением для ужина.

Необычные рецепты желе из кефира и кофе
© Unsplash

«Рамблер» рассказывает два необычных рецепта таких десертов.

Кефирное желе

Ингредиенты

  • Кефир — 300 мл
  • Порошковый желатин — 10 г
  • Вода — 100 мл
  • Сахарная пудра — 50 г
  • Ванильный сахар — 8 г

Приготовление

  1. Достаньте кефир из холодильника, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
  2. Вскипятите воду в сотейнике и дайте ей остыть.
  3. Всыпьте желатин в воду, доведите смесь до кипения и размешайте порошок.
  4. Соедините кефир, пудру и ванильный сахар в глубокой миске.
  5. Взбейте массу и перемешайте ее до полного растворения сахара.
  6. Охладите желатин, добавьте его в кефир.
  7. Размешайте массу и оставьте застывать в холодильнике на 5 часов.

При подаче желе можно украсить свежей мятой, шоколадной стружкой или жидкой карамелью. По желанию в него можно добавить любимые ягоды — малину, чернику или ежевику.

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Кофейное желе

Ингредиенты

  • Крепкий кофе — 2 чашки
  • Желатин — 1 ст.л.
  • Сахар — 3 ст.л.

Приготовление

  1. Сварите крепкий черный кофе в турке, процедите его через марлю или сито.
  2. Высыпьте сахар и желатин в отдельную емкость, добавьте туда треть кофе.
  3. Перемешайте массу до полного растворения желатина, добавьте остаток напитка.
  4. Разлейте по формочкам, положите в холодильник на пару часов.

Подавать такой десерт можно вместе со взбитыми сливками или корицей. Идеально к кофейному желе подойдет молоко. Если вы не любите вкус кофейного напитка или хотите его смягчить, то в желе можно добавить 50 миллилитров сливок.

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