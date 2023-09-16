Необычные рецепты желе из кефира и кофе
Удивить гостей или порадовать домашних можно с помощью необычного десерта. Желе — это классика, которую знают все, однако приготовить его можно не только из ягод. Кефирное и кофейное желе станет отличным дополнением для ужина.
«Рамблер» рассказывает два необычных рецепта таких десертов.
Кефирное желе
Ингредиенты
- Кефир — 300 мл
- Порошковый желатин — 10 г
- Вода — 100 мл
- Сахарная пудра — 50 г
- Ванильный сахар — 8 г
Приготовление
- Достаньте кефир из холодильника, чтобы он согрелся до комнатной температуры.
- Вскипятите воду в сотейнике и дайте ей остыть.
- Всыпьте желатин в воду, доведите смесь до кипения и размешайте порошок.
- Соедините кефир, пудру и ванильный сахар в глубокой миске.
- Взбейте массу и перемешайте ее до полного растворения сахара.
- Охладите желатин, добавьте его в кефир.
- Размешайте массу и оставьте застывать в холодильнике на 5 часов.
При подаче желе можно украсить свежей мятой, шоколадной стружкой или жидкой карамелью. По желанию в него можно добавить любимые ягоды — малину, чернику или ежевику.
Кофейное желе
Ингредиенты
- Крепкий кофе — 2 чашки
- Желатин — 1 ст.л.
- Сахар — 3 ст.л.
Приготовление
- Сварите крепкий черный кофе в турке, процедите его через марлю или сито.
- Высыпьте сахар и желатин в отдельную емкость, добавьте туда треть кофе.
- Перемешайте массу до полного растворения желатина, добавьте остаток напитка.
- Разлейте по формочкам, положите в холодильник на пару часов.
Подавать такой десерт можно вместе со взбитыми сливками или корицей. Идеально к кофейному желе подойдет молоко. Если вы не любите вкус кофейного напитка или хотите его смягчить, то в желе можно добавить 50 миллилитров сливок.
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