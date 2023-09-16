Необычные рецепты желе из кефира и кофе

Удивить гостей или порадовать домашних можно с помощью необычного десерта. Желе — это классика, которую знают все, однако приготовить его можно не только из ягод. Кефирное и кофейное желе станет отличным дополнением для ужина.

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«Рамблер» рассказывает два необычных рецепта таких десертов.

Кефирное желе

Ингредиенты

Кефир — 300 мл

Порошковый желатин — 10 г

Вода — 100 мл

Сахарная пудра — 50 г

Ванильный сахар — 8 г

Приготовление

Достаньте кефир из холодильника, чтобы он согрелся до комнатной температуры. Вскипятите воду в сотейнике и дайте ей остыть. Всыпьте желатин в воду, доведите смесь до кипения и размешайте порошок. Соедините кефир, пудру и ванильный сахар в глубокой миске. Взбейте массу и перемешайте ее до полного растворения сахара. Охладите желатин, добавьте его в кефир. Размешайте массу и оставьте застывать в холодильнике на 5 часов.

При подаче желе можно украсить свежей мятой, шоколадной стружкой или жидкой карамелью. По желанию в него можно добавить любимые ягоды — малину, чернику или ежевику.

Кофейное желе

Ингредиенты

Крепкий кофе — 2 чашки

Желатин — 1 ст.л.

Сахар — 3 ст.л.

Приготовление

Сварите крепкий черный кофе в турке, процедите его через марлю или сито. Высыпьте сахар и желатин в отдельную емкость, добавьте туда треть кофе. Перемешайте массу до полного растворения желатина, добавьте остаток напитка. Разлейте по формочкам, положите в холодильник на пару часов.