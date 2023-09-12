Найден полезный орех, который защищает сердце и улучшает работу мозга

Грецкие орехи предоставляют целый спектр преимуществ для организма: от поддержки сердца до снижения стресса. Эксперты выделили 6 основных благоприятных воздействий продукта.

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1. Помогают снижать уровень холестерина ЛПНП, что благотворно влияет на здоровье сердца и способствует защите от заболеваний.

2. Грецкие орехи могут действовать как пребиотик, уменьшая воспаление и поддерживая кишечник.

3. Богатые жирными кислотами Омега-3 орехи борются с окислительным стрессом и улучшают функцию мозга.

4. Увеличивают потребление полезных жиров и недостаточно потребляемых питательных веществ как у детей, так и у взрослых.

5. Контролируют уровень сахара в крови.

Сочетание белка, клетчатки и полезных жиров в орехах может помочь стабилизировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом 2 типа.