Врач назвала правила безопасного хранения готовой еды

Отравление больше 200 человек готовой едой, заказанной из кафе в Санкт-Петербурге, могло быть вызвано нарушением правил хранения блюд. Об этом в эфире телеканала «МИР 24» заявила врач-гастроэнтеролог, терапевт, главный врач медицинской клиники Дарья Елиневская.

© Мир24

Возбуждено уголовное дело, санитарно-эпидемиологические службы ведут расследование, но пока эксперты полагают, что потребители отравились вафлей со шпинатом, заказанной в сети кафе здорового питания. Как выяснилось, в составе этого блюда большое количество различных продуктов: овощи и обжаренный шпинат, ветчина и яйцо, сливочное и растительные масла, молочные продукты.

Видео дня

«В таком блюде могло испортиться все сразу же после того, как оно полежало час и больше. Такое сложное блюдо должно собираться непосредственно перед подачей в ресторане или дома. Есть варианты, когда отдельные ингредиенты запаковываются, и человек у себя дома собирает такую вафлю, разогревает и употребляет», – пояснила эксперт.

По словам гастроэнтеролога, сочетание разнообразных продуктов является прекрасной питательной средой для бактерий, в том числе сальмонелл, которые считаются вероятным возбудителем острой кишечной инфекции у пострадавших. Эксперт заявила, что срок хранения такой вафли может исчисляться в минутах, максимум в нескольких часах, но никак не может равняться 72 часам, заявленным производителем.Дарья Елиневская считает, что нужно проверить продукцию по всем параметрам: от допустимости сочетания продуктов и условий производства до хранения блюда и условий его транспортировки службой доставки. Эксперт отмечает, что если блюдо на каком-то этапе находилось без холодильника даже непродолжительное время, оно уже могло испортиться.

По словам врача, острые кишечные инфекции могут быть очень опасны, в том числе приводить к летальным исходам. Особенно опасны они для детей, которые зачастую не могут описать свое состояние.