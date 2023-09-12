Россиянам рассказали, чем между собой отличается красная икра

Лососевые считаются "близкими родственниками", но отличаются по многим параметрам. В частности, внешним видом и вкусом икры. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на технолога Юлию Будовскую.

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Она объяснила, что добывают икру форели, нерки, горбуши, кижуча, чавычи и кеты. На прилавках магазинов чаще всего можно встретить икру горбуши, реже всего – чавычи. Объемы ее вылова меньше, это делает ее истинным деликатесом, подчеркнула эксперт.

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По ее данным, самой мелкой по размеру икрой лососевых считается икра нерки. Ее темно-красный цвет может удивить тех, кто привык покупать икру горбуши с ее оранжевым цветом. Икра нерки отличается характерным вкусом и пикантной горчинкой.

Отмечается, что икра кижуча является одной из наиболее ценных разновидностей красной икры. У нее глубокий темно-красный, почти бордовый цвет, нежный, слегка терпкий вкус.

Самым редким сортом технолог назвала икру чавычи. У нее крупные икринки яркого красно-оранжевого цвета. Вкус нежный и утонченный, а в послевкусии преобладает легкая цитрусовая горчинка.

У кеты самая крупная икра, ее размер может достигать 8 миллиметров, заявила Будовская. Данный вид обладает янтарно-оранжевым цветом, плотной упругой оболочкой и сливочным, слегка маслянистым вкусом.

Как уточнила специалист, самой популярной и распространенной в России считается икра горбуши. Она известна красно-желто окраской. Икра форели, в свою очередь, имеет легкую пикантность во вкусе, цвет зависит от корма и времени вылова рыбы и варьируется от насыщенно-желтого до ярко-красного.

Будовская рассказала, что икра лососевых бывает двух сортов. Первый – икра одного конкретного сорта лососевых с содержанием соли от 3–6%. Икринки крупные, их поверхность слегка влажная, они хорошо отделяются одна от другой. В такой икре допускается небольшое число оболочек икринок-лопанцев.

Икра второго сорта, продолжила эксперт, содержит такое же количество соли, но икринки могут быть разного цвета, менее упругими. Помимо этого, в подобной икре допустимо содержание не только оболочек "лопанцев", но и икорной оболочки.

Ранее глава Союза осетроводов Александр Новиков заявил, что цены на красную икру в этом году будут отличаться от прошлогодних. По его мнению, они должны снизиться.