Диетолог назвала продукты, улучшающие иммунитет осенью

Чтобы улучшить иммунитет в осенний период, необходимо добавить в рацион больше сезонных овощей и фруктов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога, нутрициолога Анну Ивашкевич.

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Она уточнила, что в сезонных овощах и фруктах содержится много витаминов, клетчатки и пектина. Последний, по ее словам, хорошо отразится на состоянии желудочно-кишечного тракта.

В качестве примера сезонных продуктов специалист привела яблоки, груши, сливы, а также дыни и арбузы.

"Для разнообразия следует добавить зелень. Также советую добавлять мед, если нет аллергии, тем самым заменяя вредные десерты на натуральный продукт. Он содержит фруктозу, глюкозу, витамины группы В и К", – отметила она.

Ивашкевич подчеркнула, что в облепихе есть много витамина С, цинка, которые помогают укрепить иммунную систему. К списку продуктов она также добавила чеснок, являющийся эффективным противовирусным средством.

Кроме того, по ее словам, он еще и уменьшает уровень холестерина в крови, поэтому нужно съедать пару головок чеснока в день.