Врач развеял популярный миф о полезных свойствах чеснока

Боясь заболеть, с наступлением осени многие экспериментируют с народными способами профилактики. Однако кандидат медицинских наук, врач-терапевт и заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито предупредил россиян о том, что доверять следует не всем методам, а также развеял популярные мифы о пользе чеснока.

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Алексей Жито отметил, что способность снижать концентрацию вирусов в воздухе у чеснока есть. Однако специфической противовирусной защиты у него нет, поэтому полноценным профилактическим средством он быть не может.

Кроме того, врач подчеркнул, что создать вокруг себя достаточную концентрацию обеззараживающих веществ из чеснока затруднительно – для этого придется всегда носить его с собой.