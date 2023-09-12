Врач развеял популярный миф о полезных свойствах чеснока
Боясь заболеть, с наступлением осени многие экспериментируют с народными способами профилактики. Однако кандидат медицинских наук, врач-терапевт и заместитель главного врача клиники «Мпрофико» Алексей Жито предупредил россиян о том, что доверять следует не всем методам, а также развеял популярные мифы о пользе чеснока.
Алексей Жито отметил, что способность снижать концентрацию вирусов в воздухе у чеснока есть. Однако специфической противовирусной защиты у него нет, поэтому полноценным профилактическим средством он быть не может.
Кроме того, врач подчеркнул, что создать вокруг себя достаточную концентрацию обеззараживающих веществ из чеснока затруднительно – для этого придется всегда носить его с собой.
«На чеснок большого акцента не делаем, лучше выбрать все-таки вакцинацию. Она показана большому количеству лиц, в частности пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с циррозом печени, с заболеваниями почек, бронхиальной астмой и некоторыми другими», – передает Life.ru слова специалиста.