Какие два жиросжигающих ингредиента добавить к яичнице

Названы два жиросжигающих ингредиента для яичницы, уменьшающие объем талии
Яйца известны своей питательностью – этот продукт идеально подходит для завтрака. Кроме того, яйца часто включают в свою диету люди, которые следят за своим весом. Однако если добавить к ним два продукта, блюдо поможет сократить объемы живота.
Доктор Тез Пратап Сингх советует добавить к яйцам кайенский перец. Эта жгучая специя способствует снижению веса за счет содержания в ней вещества капсацина. Исследования доказали, что перец увеличивает затраты энергии организмом, что помогает быстрее сжигать калории.
Другой добавкой может стать шпинат. Этот листовой овощ богат клетчаткой, что делает блюдо более сытным. Кроме того, клетчатка препятствует скачкам сахара в крови, сообщает издание She Finds.