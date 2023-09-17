Рецепт домашнего жюльена
Разнообразить ужин легко, достаточно просто приготовить блюдо из кухни другой страны. Например, сделать греческий салат, пиццу на ужин или грузинский суп харчо. Блюда французской кухни славятся изысканным вкусом, однако их не так сложно повторить.
«Рамблер» рассказывает рецепт домашнего жюльена.
Ингредиенты:
- Укроп — 2 веточки
- Мука — 2 ст.л.
- Сметана — 2 ст.л.
- Сливки 22% — 300 мл
- Репчатый лук — 2 шт.
- Шампиньоны — 700 г
- Растительное масло — 3 ст.л.
- Полутвёрдый сыр — 150 г
- Соль, перец по вкусу
Приготовление соуса:
- Вымойте укроп, просушите его и мелко порубите.
- В маленький сотейник всыпьте муку и обжарьте ее до золотистого цвета, постоянно помешивая.
- Добавьте в ковшик к муке сметану, сливки и укроп, посолите и перемешайте соус.
- Доведите соус до кипения на среднем огне, сразу снимите его.
Приготовление основного блюда:
- Почистите шампиньоны, нарежьте их небольшими кубиками. То же самое проделайте с луком.
- Нагрейте растительное масло в сковороде и обжарьте лук с грибами до золотистой корочки на сильном огне 7 минут.
- В сковороду с грибами и луком добавьте сливочно-сметанный соус, перемешайте его и прогрейте на минимальном огне.
- Разложите массу по формочкам. Поставьте их в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
По желанию в жюльен можно добавить несколько столовых ложек сухих белых грибов. Это придаст блюду приятный аромат и насыщенный вкус. Любители специй могут посыпать жюльен смесью прованских трав.
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