Как проверить куриное мясо на свежесть
В Роспотребнадзоре посоветовали мариновать курицу самостоятельно. Всё потому, что удостовериться в свежести куриного мяса проще, когда оно не приправлено всякими ароматными специями.
В ведомстве рассказали, какое куриное мясо лучше покупать в магазине и как не нарваться на испорченный товар. А заодно назвали один лайфхак, который поможет понять, что курице из холодильника пора не в духовку, а на помойку.
Как выбрать свежее куриное мясо: полезные советы
Покупайте небольшие куриные тушки весом 1,5–2 кг. Мясо таких кур более нежное и не такое жирное, рассказали в ведомстве изданию «МК в Красноярске». Внимательно осмотрите мясо.
Вот на что обратить внимание:
- кожа качественной курицы будет чистая, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтёков;
- мясо куриной грудки должно быть приятного нежно-розового цвета;
- мясо куриных бёдер будет ярко-розовым, а если курица домашняя — даже красным.
Признаки испортившегося куриного мяса:
- тёмно-розовый цвет,
- серые пятна,
- слизь.
Кроме того, не стоит покупать мясо, у которого есть запах тухлятины или просто какой-то посторонний аромат.
Как проверить куриное мясо на свежесть: лайфхак
Удостовериться в свежести курицы, купили вы её в магазине только что или достали из холодильника, можно с помощью одного лайфхака.
Возьмите обычный кухонный нож и нагрейте его. А потом просто проткните курицу. Если после этого действия появился неприятный запах — мясо придётся отправить в помойку, рассказали в Роспотребнадзоре.
Почему куриное мясо такое полезное
Мясо кур очень популярно у россиян. Во-первых, оно более доступно по цене, чем свинина или говядина. Но любят его не только за это. Курятина ещё и один из самых полезных видов мяса.
Чем полезно мясо кур, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха:
- мало калорий,
- почти нет углеводов,
- много белка (самая полезная часть курицы в этом плане — филе),
- есть витамины А, С, Е и группы В,
- содержит полезные вещества: фосфор (хорош для роста мышц и укрепления костей), ниацин (замедляет старение организма), селен (помогает бороться с онкологическими заболеваниями).