В Роспотребнадзоре посоветовали мариновать курицу самостоятельно. Всё потому, что удостовериться в свежести куриного мяса проще, когда оно не приправлено всякими ароматными специями.

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В ведомстве рассказали, какое куриное мясо лучше покупать в магазине и как не нарваться на испорченный товар. А заодно назвали один лайфхак, который поможет понять, что курице из холодильника пора не в духовку, а на помойку.

Как выбрать свежее куриное мясо: полезные советы

Покупайте небольшие куриные тушки весом 1,5–2 кг. Мясо таких кур более нежное и не такое жирное, рассказали в ведомстве изданию «МК в Красноярске». Внимательно осмотрите мясо.

Вот на что обратить внимание:

кожа качественной курицы будет чистая, бледно-жёлтого цвета с розовым оттенком, без кровоподтёков;

мясо куриной грудки должно быть приятного нежно-розового цвета;

мясо куриных бёдер будет ярко-розовым, а если курица домашняя — даже красным.

Признаки испортившегося куриного мяса:

тёмно-розовый цвет,

серые пятна,

слизь.

Кроме того, не стоит покупать мясо, у которого есть запах тухлятины или просто какой-то посторонний аромат.

Как проверить куриное мясо на свежесть: лайфхак

Удостовериться в свежести курицы, купили вы её в магазине только что или достали из холодильника, можно с помощью одного лайфхака.

Возьмите обычный кухонный нож и нагрейте его. А потом просто проткните курицу. Если после этого действия появился неприятный запах — мясо придётся отправить в помойку, рассказали в Роспотребнадзоре.

Почему куриное мясо такое полезное

Мясо кур очень популярно у россиян. Во-первых, оно более доступно по цене, чем свинина или говядина. Но любят его не только за это. Курятина ещё и один из самых полезных видов мяса.

Чем полезно мясо кур, рассказала нутрициолог Анастасия Костомаха: