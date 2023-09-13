Домашнее или фабричное варенье более полезно

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная заявила, что в домашнем варенье, в отличие от варенья фабричного производства, гораздо лучше сохраняются витамины и другие полезные вещества. Об этом диетолог рассказала в интервью радио Sputnik.

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По ее словам, ГОСТы предусматривают очень сильную термическую обработку варенья, конфитюра и джема. Это увеличивает срок хранения этих продуктов и делает их безопасными для массового покупателя. Однако такая мощная термическая обработка фактически уничтожает все натуральные витамины.