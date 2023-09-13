Сложно найти человека, равнодушного к картофелю. А все потому, что это универсальный продукт, который можно есть на завтрак, обед и ужин, но он все равно не надоест.

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Кто-то любит завтрак из картошки – например, драники, кто-то не приемлет супы без картофеля, а кто-то предпочитает употреблять этот овощ на ужин.

Сегодня мы расскажем о том, как приготовить картофельный рулет с ветчиной – это блюдо точно придется по вкусу тем, кто любит картофель, но хочет поэкспериментировать с ним. Рецепт картофельного рулета ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты Картофель – 1 кг;

Ветчина – 200 г;

Сыр сулугуни – 280 г;

Яйца – 3 шт;

Сметана – 200 г;

Мука – 200 г;

Панировочные сухари – 60 г;

Укроп – 20 г;

Соль – по вкусу;

Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Нарежьте сулугуни и ветчину поперек тонкими ломтиками;

2. Очистите картофель, отварите до готовности, а затем при помощи толкушки или блендера измельчите его до консистенции пюре.

3. Посолите, поперчите и добавьте яйца. Добавьте муку и замесите однородное тесто.

4. Застелите противень пергаментом и посыпьте поверхность половиной панировочных сухарей. Распределите по пергаменту картофельное тесто.

5. Посередине теста выложите поперечную полоску из сулугуни. Затем на сулугуни положите ветчину. При помощи пергамента сверните тесто в плотный рулет.

6. Разверните пергамент, а рулет посыпьте оставшимися панировочными сухарями.

7. В разогретой до 200 градусов духовке запекайте рулет 35-40 минут.

8. Слегка остудите рулет и украсьте его укропом. Подавайте блюдо со сметаной.