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Как приготовить картофельный рулет с ветчиной

Сложно найти человека, равнодушного к картофелю. А все потому, что это универсальный продукт, который можно есть на завтрак, обед и ужин, но он все равно не надоест.

Как приготовить картофельный рулет с ветчиной
© Unsplash

Кто-то любит завтрак из картошки – например, драники, кто-то не приемлет супы без картофеля, а кто-то предпочитает употреблять этот овощ на ужин.

Сегодня мы расскажем о том, как приготовить картофельный рулет с ветчиной – это блюдо точно придется по вкусу тем, кто любит картофель, но хочет поэкспериментировать с ним. Рецепт картофельного рулета ищите в материале "Рамблера".

Ингредиенты

  • Картофель – 1 кг;
  • Ветчина – 200 г;
  • Сыр сулугуни – 280 г;
  • Яйца – 3 шт;
  • Сметана – 200 г;
  • Мука – 200 г;
  • Панировочные сухари – 60 г;
  • Укроп – 20 г;
  • Соль – по вкусу;
  • Перец – по вкусу;

Приготовление

1. Нарежьте сулугуни и ветчину поперек тонкими ломтиками;

2. Очистите картофель, отварите до готовности, а затем при помощи толкушки или блендера измельчите его до консистенции пюре.

3. Посолите, поперчите и добавьте яйца. Добавьте муку и замесите однородное тесто.

4. Застелите противень пергаментом и посыпьте поверхность половиной панировочных сухарей. Распределите по пергаменту картофельное тесто.

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5. Посередине теста выложите поперечную полоску из сулугуни. Затем на сулугуни положите ветчину. При помощи пергамента сверните тесто в плотный рулет.

6. Разверните пергамент, а рулет посыпьте оставшимися панировочными сухарями.

7. В разогретой до 200 градусов духовке запекайте рулет 35-40 минут.

8. Слегка остудите рулет и украсьте его укропом. Подавайте блюдо со сметаной.

Готово! Приятного аппетита!

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