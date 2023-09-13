7 продуктов, ускоряющих обмен веществ

Вы сможете уменьшить количество жира, включив их в свой рацион.

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С возрастом похудеть становится всё сложнее. По этой причине, помимо соблюдения сбалансированной диеты и занятий спортом, есть определенные действия, которые вы можете предпринять, чтобы повысить свои способности сжигать жир, стабилизировать энергию и минимизировать риск заболеваний.

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Употребление в пищу продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь вам справиться с чувством голода и тягой к еде, одновременно улучшая общее состояние здоровья.

Вот семь наиболее рекомендуемых продуктов, которые стоит включить в свое меню, если вы хотите быстро сбросить жир.

Лосось

Inc-News

Жирная рыба, такая как лосось, богата омега-3 и является хорошим источником нежирного белка. Лосось не только насыщает, но и делает вашу кожу сияющей, снижает риск заболеваний и даже уменьшает чувство голода.

Авокадо

Авокадо помогает поддерживать питание кожи и волос, а также снижает кровяное давление благодаря содержанию в нем калия. Хотя в них очень много жиров, они связаны с похуданием, потому что помогают насытиться.

Орехи

Орехи - отличная закуска, способствующая похуданию, потому что они богаты клетчаткой, полезными жирами и белками. Его питательные вещества помогают снизить риск хронических заболеваний, таких как диабет и болезни сердца.

Темный шоколад

Inc-News

Шоколад, возможно, не первое, о чем вы думаете, когда речь заходит об улучшении питания после 40 лет, но долька шоколада после ужина может творить чудеса для вашего здоровья. Наиболее целесообразно прибегнуть к вариантам, содержащим более 80% какао.

Ягоды

Ягоды обеспечат вас клетчаткой и утолят голод, чтобы удовлетворить вашу тягу к сладкому. Цвет - отличный показатель концентрации питательных веществ в нем.

Чеснок

Чеснок - отличный источник хорошего самочувствия, особенно для женщин старше 40 лет. Вы можете минимизировать потерю костной массы за счет повышения уровня эстрогена. Он также богат питательными веществами при очень небольшом количестве калорий и придает пище аромат, так что вы будете довольны меньшим количеством еды.

Морковь