Как правильно сушить малину

Ароматные и свежие ягоды смогут разнообразить любой десерт. Сушеная малина идеально подойдет для украшения тортов, желе, пирогов. Такой метод заготовки поможет сохранить все полезные свойства ягоды.

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«Рамблер» разобрался, как сушить малину.

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Когда собирать малину

Обычно для сушки собирают самые яркие ягоды с равномерным цветом. Чтобы не допустить перезревания, следует ежедневно проверять кусты на наличие спелых ягод.

Лучше собирать немного розоватую малину, чем фиолетовую. Также нужно обязательно отделять плодоножку от ягоды. Мыть малину нельзя, так как она напитывается влагой и становится непригодной для высушивания.

Естественная сушка

Для сушки на открытом воздухе нужно равномерно распределить ягоды по сетчатом поддону или чистой плотной бумаге. Для более качественного результата можно периодически переворачивать малину.

Нельзя допускать попадания пыли на ягоды. На ночь малину лучше оставить в сухом помещении, такая сушка займет примерно 5-7 дней. Ускорить процесс можно, если нанизать ягоды на нитку с небольшим расстоянием друг от друга.

Духовка

Для заготовки в сушильных камерах и духовках, малину раскладывают на противни и сушат при температуре не выше 60-65 градусов. При этом под нее стоит постелить пергамент. Ягоды нужно периодически переворачивать, чтобы не допустить их пересыхания.

Можно совместить естественный и искусственный методы, провялив малину на солнце в течение 1-2 дней и завершив сушку в духовке при температуре до 60 градусов.

Правильно высушеные ягоды должны быть достаточно плотными, серовато-бордового цвета. Малина не слипается с другими ягодами и не окрашивает руки. Хранить такие заготовки можно в герметичных емкостях не более двух лет.

Заготовка листьев и цветков

Они сушатся довольно просто — достаточно лишь разложить тонким слоем на равномерной поверхности при комнатной температуре в сухом помещении.