Врач рассказала об улучшающих пищеварение продуктах
Квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут улучшить работу пищеварительной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева. Благотворно влияют на пищеварение и кисломолочные продукты, которые можно употреблять при хорошей переносимости.
"Они могут быть частью рациона с целью поддержания работы желудочно-кишечного тракта, здоровья микробиома и иммунитета человека", – уточнила диетолог.
В целом же для хорошей работы пищеварительной системы организму нужна клетчатка, то есть овощи и фрукты.
"Это лучшее лакомство для микробиома. Клетчатка улучшает перистальтику кишечника и поддерживает естественную детоксикацию организма", – заключила Королева.
Ранее были названы привычки, которые негативно влияют на работу желудка. В частности, речь идет о нерегулярном питании. Дело в том, что без поступления еды желудочный сок начинает раздражать стенки желудка. Кроме того, негативное воздействие оказывают постоянные стрессы, которые в конечном итоге даже могут привести к развитию язвы. То же самое касается алкоголя и курения.