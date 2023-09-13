Врач рассказала об улучшающих пищеварение продуктах

Квашеная капуста и кисломолочные продукты помогут улучшить работу пищеварительной системы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева . Благотворно влияют на пищеварение и кисломолочные продукты, которые можно употреблять при хорошей переносимости.

В целом же для хорошей работы пищеварительной системы организму нужна клетчатка, то есть овощи и фрукты.

Ранее были названы привычки, которые негативно влияют на работу желудка. В частности, речь идет о нерегулярном питании. Дело в том, что без поступления еды желудочный сок начинает раздражать стенки желудка. Кроме того, негативное воздействие оказывают постоянные стрессы, которые в конечном итоге даже могут привести к развитию язвы. То же самое касается алкоголя и курения.