Как правильно хранить сухофрукты

Сухофрукты — отличная полезная сладость, которая нравится и детям, и взрослым. Они богаты пищевыми волокнами, поэтому помогают наладить работу ЖКТ, а также укрепить иммунитет.

С сухофруктами можно делать творожные запеканки, компоты, желе и витаминные чаи. Если в десерт вместо сахара добавить финики, то он получится не только сладким, но еще и полезным. А из кураги и чернослива можно сделать полезные конфеты.