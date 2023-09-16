Как правильно хранить сухофрукты
Сухофрукты — отличная полезная сладость, которая нравится и детям, и взрослым. Они богаты пищевыми волокнами, поэтому помогают наладить работу ЖКТ, а также укрепить иммунитет.
“Рамблер” разобрался, как правильно хранить сухофрукты.
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- Температурный режим. Изюм, финики и курагу нужно хранить при температуре не выше 15 градусов и влажности не более 70%. Сухофрукты не любят влагу и тепло, поэтому их лучше положить в прохладное и сухое помещение. Чердак или кладовка идеально подойдут для их хранения. В квартире идеально подойдут нижние полки или плотные ящики.
- Специальная посуда. Держать сухофрукты лучше в стеклянных, керамических или деревянных емкостях. Они должны быть герметичными, чтобы защищать от влажности, пыли и случайного мусора.
- Раздельное хранение. Многие хозяйки знают, что для каждого продукта нужна отдельная емкость. Даже если сухофрукты будут использованы вместе, их лучше раздельно хранить.
- Проверяйте запасы. Время от времени перебирайте ягоды и фрукты, чтобы проверить их сохранность и внешний вид. Если появились жучки, то сухофрукты можно заморозить, а затем повторно просушить.
- Мята в помощь. Если сухофрукты не до конца подсушились, то к ним можно добавить листочки мяты. Это поможет впитать лишнюю влагу. Хранятся такие запасы в темном шкафу без дополнительных источников света.
- Используйте соль. Сухофрукты можно держать в помещении с высокой влажностью, если поставить рядом с ними поваренную соль.
- Отслеживайте срок годности. Изюм, курага и финики хранятся не более одного года. Не стоит делать большие запасы, иначе часть из них может испортиться до того, как вы ее используете.
- Приобретайте качественные продукты. Нужно покупать натуральные сухофрукты без темных пятен и других загрязнений.
С сухофруктами можно делать творожные запеканки, компоты, желе и витаминные чаи. Если в десерт вместо сахара добавить финики, то он получится не только сладким, но еще и полезным. А из кураги и чернослива можно сделать полезные конфеты.
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