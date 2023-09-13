Педиатр Леонтьева: боль в животе у школьников нередко связана со стрессом
Педиатр Леонтьева: боль в животе у школьников нередко связана со стрессом. Боль в животе у детей не всегда указывает на проблемы именно с ЖКТ, но чаще всё же связана именно с ними. Особое беспокойство у родителей вызывают случаи, когда ребёнок жалуется только на больной живот, а других симптомов у него нет. Педиатр, детский гастроэнтеролог DocDeti Екатерина Леонтьева рассказала, что делать, если у ребёнка болит живот.
Живот болит в области пупка у ребёнка: что это может быть
Когда ребёнок жалуется на больной живот, чаще всего речь идёт о функциональной абдоминальной боли, рассказала Леонтьева. Как она проявляется:
- четкой локализации нет, чаще всего ребёнок показывает на область вокруг пупка;
- приступ не связан с приёмом пищи или физическими нагрузками;
- иногда к боли добавляется вялость, слабость, головокружение, тошнота;
- болит не дольше часа и проходит самостоятельно;
- тревожные симптомы отсутствуют;
- у других членов семьи тоже бывают такие симптомы.
Чаще всего такая боль возникает на фоне стресса или тревоги, отметила педиатр. Работает это так: нервные сигналы или химические вещества, которые выделяет кишечник или мозг, могут сделать кишечник более чувствительным к триггерам, которые обычно заметной боли не вызывают. Например, к вздутию живота. В результате нарушается взаимодействие между кишечником и головным мозгом.
Другими словами, у ребёнка возникает повышенная чувствительность к боли и дискомфорту в животе. Так что, если школьник жалуется на больной живот, это не всегда говорит о том, что он симулирует, чтобы прогулять уроки, предупредила родителей педиатр.
У ребёнка заболел живот: как помочь
Любая боль в животе — это повод сходить к врачу. Только он сможет сказать, какие обследования надо пройти, и назначить лечение, если всё это необходимо, отметила Леонтьева.
Вот что точно не поможет при функциональной абдоминальной боли:
- ферменты;
- антациды;
- желчегонные;
- ингибиторы протонной помпы;
- про- и пребиотики.
Не стоит сажать школьника, жалующегося на боли в животе, на строгую диету. Ограничения в питании нужны, только если и сам ребёнок, и родители заметили, что он плохо реагирует на какие-то продукты. Тогда их убирают из рациона. Если улучшений нет — значит, дело вряд ли в этом.
Что же делать во время приступа:
не акцентировать внимание на боли, а постараться отвлечь ребёнка — разговором, массажем живота, игрой или мультиком;
если боль связана с тревогой или стрессом, стоит обратиться к психотерапевту, чтобы поработать над снижением тревоги.
Когда боль в животе вызвана не стрессом
У болей в животе могут быть и органические причины, которые связаны со структурными, воспалительными или врождёнными нарушениями, отметила педиатр. В этом случае у пациента будут и другие симптомы:
- потеря веса;
- затруднение глотания;
- повторяющаяся рвота, в том числе с примесями (желчь, кровь);
- хроническая диарея (дольше 4 недель);
- кровь в стуле;
- лихорадка без причины;
- задержка роста и развития;
- локализованная боль в правом подреберье или правой/левой подвздошной области;
- боль не проходит после еды или приёма спазмолитиков.
В этом случае нужно как можно быстрее показаться врачу, заключила Леонтьева.
Как помочь ребенку адаптироваться в школе
Чтобы школа не превратилась для ребёнка в источник бесконечного стресса, его нужно психологически подготовить к ней. Психолог Анна Болгова дала советы родителям, как это сделать:
настроить ребёнка на то, что школа — это не враждебная среда, а с любой проблемой можно обратиться к классному руководителю;
всячески помогать ребёнку обрести друзей в школе;
поощрять успехи в учёбе, а исправлять ошибки не надо — это прерогатива учителя.