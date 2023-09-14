Зачем мазать лук сливочным маслом: 5 лайфхаков с продуктами
У каждой хозяйки наверняка в арсенале найдется много хитростей, которые позволяют облегчить ежедневные бытовые обязанности. Есть и те, которые успешно применяются на кухне.
«Рамблер» собрал несколько, возможно, необычных, но действенных лайфхаков, которые помогут сохранить свежесть некоторых продуктов, а также упростят процесс работы с ними.
Продлить срок хранения моркови
Если вы привыкли покупать корнеплоды сразу в больших объемах, необходимо задуматься о правильном их хранении. В противном случае овощи могут довольно быстро испортиться. Для моркови стоит подготовить большой деревянный ящик, определив ему место на балконе. Морковь следует хранить в нем, засыпав луковой шелухой. Так овощ долго не будет портиться.
Не дать потемнеть картофелю
Если вы планируете сократить время приготовления ужина вечером, можно подготовить ингредиенты для него с утра. Например, почистить картошку. Однако надо помнить, что клубни со временем могут потемнеть. Чтобы избежать этого, добавьте в емкость с водой, где лежит очищенный картофель немного молока: оно не даст корнеплоду почернеть.
Удалить горечь у огурцов
Иногда огурцы могут оказаться горькими. Но не торопитесь выбрасывать «бракованные» овощи. Есть способ сделать так, чтобы они перестали горчить. Огурец надо разрезать пополам и потереть срезами друг об друга. Налет, который выступит после этого действия необходимо смыть. Теперь огурчик горчить не будет.
Сохранить половинку луковицы
Если в процессе приготовления какого-либо блюда вы переусердствовали с чисткой лука и у вас осталась лишней «раздетая» половинка, не спешите ее выбрасывать или использовать сразу. Чтобы овощ не подсох и не испортился, срез надо просто смазать сливочным маслом.
Сделать перец чили менее острым
Иногда перец чили может быть слишком острым, таким, что даже любителям пикантного вкуса может стать не по себе. В таком случае остроту желательно смягчить, чтобы не испортить блюдо. Сделать это можно, удалив из перца зерна, хорошо его промыв и замочив в воде на 20—25 минут. Вкус перца чили станет более мягким, излишняя острота уйдет, а пикантность останется.