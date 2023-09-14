Зачем мазать лук сливочным маслом: 5 лайфхаков с продуктами

У каждой хозяйки наверняка в арсенале найдется много хитростей, которые позволяют облегчить ежедневные бытовые обязанности. Есть и те, которые успешно применяются на кухне.

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«Рамблер» собрал несколько, возможно, необычных, но действенных лайфхаков, которые помогут сохранить свежесть некоторых продуктов, а также упростят процесс работы с ними.

Продлить срок хранения моркови

Если вы привыкли покупать корнеплоды сразу в больших объемах, необходимо задуматься о правильном их хранении. В противном случае овощи могут довольно быстро испортиться. Для моркови стоит подготовить большой деревянный ящик, определив ему место на балконе. Морковь следует хранить в нем, засыпав луковой шелухой. Так овощ долго не будет портиться.

Не дать потемнеть картофелю

Если вы планируете сократить время приготовления ужина вечером, можно подготовить ингредиенты для него с утра. Например, почистить картошку. Однако надо помнить, что клубни со временем могут потемнеть. Чтобы избежать этого, добавьте в емкость с водой, где лежит очищенный картофель немного молока: оно не даст корнеплоду почернеть.

Удалить горечь у огурцов

Иногда огурцы могут оказаться горькими. Но не торопитесь выбрасывать «бракованные» овощи. Есть способ сделать так, чтобы они перестали горчить. Огурец надо разрезать пополам и потереть срезами друг об друга. Налет, который выступит после этого действия необходимо смыть. Теперь огурчик горчить не будет.

Сохранить половинку луковицы

Если в процессе приготовления какого-либо блюда вы переусердствовали с чисткой лука и у вас осталась лишней «раздетая» половинка, не спешите ее выбрасывать или использовать сразу. Чтобы овощ не подсох и не испортился, срез надо просто смазать сливочным маслом.

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