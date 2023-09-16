Какое растительное масло лучше всего покупать

Вопрос о выборе растительного и сливочного масла непростой. Тут нужно учитывать и блюдо, которое вы собираетесь готовить, и вкусовые предпочтения, и, конечно же, пользу и вред для здоровья. Тем более что сейчас в магазинах море вариантов.

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Рассказываем, как определиться с выбором и не навредить себе.

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Как выбрать растительное масло

По словам диетолога-нутрициолога Ларисы Габдулхаковой, зацикливаться на каком-то одном варианте масла не стоит — организму нужно разнообразие. Тем более что каждый продукт несёт определённую пользу.

Правда, если говорить о рафинированном масле, то этих витаминов значительно меньше. Там остаются только омега-6 жирные кислоты, которые в большом количестве скорее навредят организму, чем принесут пользу. Так что очевидно, что масла холодного отжима полезнее.

В то же время жарить на таком масле не стоит. При нагревании в таком продукте образуются вредные вещества, которые потом попадают в организм и образуют воспаление.

Масло холодного отжима лучше всего добавлять в салат, каши, готовые супы, смузи, протеиновые коктейли, кофе, чай или в какао.

Как выбрать сливочное масло

Несмотря на многочисленные претензии в адрес сливочного масла, это тоже полезный продукт. Как, кстати, и топлёное. В этом продукте много полезных микроэлементов, а ещё есть животный холестерин, которые необходим для работы мозга и улучшает желчеотток.

В то же время Габдулхакова порекомендовала делать выбор в пользу топлёного масла. При длительной термической обработке в нём сохраняются все жирные кислоты, витамины и полезный холестерин. Правда, эксперт посетовала, что на рынке полно подделок, в которых хорошее масло смешано с трансжирами. Производители идут на такой шаг, чтобы снизить цену и удлинить срок годности продукта.

Выбираем качественное оливковое масло

Как рассказал глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, оливковое масло, как и всё остальное, часто подделывают. И уберечь потребителя сложно, так как система маркировки «Честный знак» на растительные масла не распространяется. При этом выявить подделку, по его словам, несложно.