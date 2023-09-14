Врач перечислил топ продуктов, которые помогут побороть простуду

Мед, компоты и морсы из различных ягод, а также яйца помогут ускорить выздоровление при простуде. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

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"Человек, который болеет, нуждается в энергии, хорошем белке и разных противовоспалительных веществах, которые мы называем флавоноидами", – пояснил эксперт.

Выздоровление способен ускорить такой продукт, как мед. Его можно добавлять в чай в небольших количествах. Очень хороши ягодные компоты, морсы. Также будут полезны яйца, которые дают белок и энергию.

Михаил Гинзбург – врач-диетолог