Безалкогольные согревающие напитки на основе сока

Хотя сентябрь в этом году очень солнечный и теплый, все же осень ощущается во всем. После прогулки по парку или просто вечером, вернувшись с работы, так приятно согреться чашкой чая! А еще лучше – горячим безалкогольным напитком на основе сока. Тем более что 16 сентября в России отмечается Международный день сока. Из него можно приготовить ароматный сбитень, пунш, глинтвейн или грог.

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Делимся рецептами согревающих безалкогольных напитков, которые точно украсят вашу осень.

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Апельсиновый пунш с клюквой и брусникой

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Пунш – это напиток, который известен много столетий. Название «пунш» – древнеиндийское, на санскрите это слово обозначает «пять». В пунш должны входить пять основных компонентов. Обычно это вино или другой алкоголь, мед, фруктовый сок, пряности и вода. Но мы же делаем безалкогольный вариант! Так что рецептура будет чуть-чуть иная.

Ингредиенты:

Апельсиновый фреш – 500 мл

Лайм и апельсин с кожурой – по 4 дольки

Клюква и брусника (можно замороженные) – по 20 г

Молотая корица, мускатный орех и имбирь – по вкусу

Ванильный сироп – 20 г

Вода – 250 мл

Как приготовить:

Все сухие ингредиенты тщательно измельчить в ступке или кофемолке, пересыпать в сотейник, добавить лайм и апельсин, нарезанный дольками, и залить кипятком. Дать чуть настояться, затем добавить апельсиновый сок, ванильный сироп и поставить на огонь. Нагреть напиток, но не доводить его до кипения. Затем процедить, разлить по бокалам и подавать горячим.

Ананасовый пунш с имбирным сиропом

Сочетание облепихи с ананасовым соком и имбирным сиропом – яркое и неожиданное. А еще этот пунш совсем просто приготовить!

Ингредиенты:

Имбирный сироп – 200 мл

Ананасовый сок – 300 мл

Кипяток – 400 мл

Облепиха – 4 ст. л.

Как приготовить:

Измельчить облепиху блендером и залить кипятком. Добавить подогретый ананасовый сок и имбирный сироп. Тщательно перемешать и перелить в бокалы. Подать, украсив ягодами или мини-зефирками.

Сбитень с грушевым соком и облепихой

Сбитень – древнерусский горячий напиток. По сути, это горячий травяной чай на лечебных сборах растений, с пряностями и медом. Но шеф-бармены уже давно дополнили этот древнерусский рецепт – стали добавлять в него ягоды, лимон и фруктовые соки. Рецептов приготовления сбитня достаточно много, но различаются они лишь набором приправ и добавок.

Ингредиенты:

Сухой травяной сбор – 20 г

Грушевый сок – 300 мл

Вода – 350 мл

Клюква и облепиха – по 50 г

Лимон – 0,5 шт.

Мед – 30 г

Гвоздика, кардамон, перец душистый – по вкусу

Корица – 1 палочка

Как приготовить:

Для этого напитка можно использовать покупной травяной сбор или приготовить его самостоятельно. Подойдет сочетание листьев малины, смородины, мяты и мелиссы.

Соединить ягоды, сухой травяной сбор и специи в одной посуде, залить горячей водой и довести до кипения. Поварить пять минут. Затем снять с огня, закрыть крышкой и дать напитку настояться. Через 15 минут процедить сбитень в отдельную посуду. Добавить грушевый сок и снова подогреть, не доводя до кипения. Перед подачей добавить мед, перемешать и разлить сбитень по чашкам. Сразу подать, добавив в каждую порцию ломтик лимона и несколько ягод свежей клюквы.

Мятный сбитень с яблоком

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Один из самых вкусных и полезных вариантов сбитня – медово-яблочный, с имбирем и специями.

Ингредиенты:

Яблочный фреш – 300 мл

Лимонный фреш – 20 мл

Мята сушеная – 2 ст. л.

Мед – 50 г

Имбирь, гвоздика, бадьян – по вкусу

Корица – 1 палочка

Яблоки – 250 г

Вода – 500 мл

Как приготовить:

В воду положить ломтики яблок, мяту и все специи. Довести до кипения и немного поварить. Потом дать основе настояться и процедить ее. Влить в получившийся ароматный отвар лимонный и яблочный фреш и опять подогреть, не доводя до кипения. Затем добавить мед и сразу разлить по чашкам. Украсить звездочками бадьяна или ломтиками лимона.

Вишневый глинтвейн

Традиционно глинтвейн делают из красного сухого вина. Но его отлично заменяет вишневый сок. Попробуйте, вам понравится!

Ингредиенты:

Сок вишневый – 500 мл

Яблоки, апельсин – по 60 г

Лимон – 40 г

Мед – 40 г

Корица, гвоздика, бадьян, мускатный орех – по вкусу

Как приготовить:

Подогреть вишневый сок вместе со специями и фруктами, которые нужно предварительно нарезать дольками. Довести до горячего состояния, но не кипятить. Оставить настаиваться в течение 30 минут. Снова согреть, добавить мед, подавать горячим.

Глинтвейн на гранатовом и яблочном соке

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Сочетание гранатового и яблочного сока – также хорошая основа для безалкогольного пряного напитка.

Ингредиенты:

Гранатовый сок – 500 мл

Яблочный сок – 300 мл

Апельсин – 1 шт.

Специи – по вкусу

Лавровый лист – 1 шт.

Натертая апельсиновая цедра – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Как приготовить:

Влить в сотейник гранатовый и яблочный сок. Положить сахар, нарезанный кольцами апельсин, цедру, лавровый лист и специи: молотый имбирь, мускатный орех, кардамон, гвоздику, корицу, бадьян. Довести напиток почти до кипения. Затем снять глинтвейн с огня и оставить под крышкой на 20 минут или дольше. Процедить напиток через сито, снова нагреть и разлить по бокалам.