Врач рассказала о пользе свеклы для людей старше 60 лет
Свекла улучшает работу кишечника, сердца и защищает клетки организма от свободных радикалов, что особенно важно для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Люди пожилого возраста часто сталкиваются с проблемой вялого кишечника. Употребление сырой свеклы поможет улучшить его работу.
"Свекла богата растительной клетчаткой, которая стимулирует работу кишечника и способствует лучшему продвижению его содержимого", – пояснила эксперт.
Кроме того, употребление свеклы помогает поддерживать работу сердца.
"Один из компонентов, который находится в составе свеклы, – это калий. Он нужен для поддержания проводящей системы сердца и обеспечения безупречной его работы", – говорит Королева.
Пожилым рекомендуется употреблять свеклу в сыром виде, поскольку вареный овощ имеет высокий гликемический индекс и может нанести вред при нарушении углеводного обмена. Ранее пожилым россиянам посоветовали включать в рациона редис. Он обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует укреплению иммунитета. Содержащиеся в редисе фитонциды помогают бороться с болезнетворными бактериями. Схожим эффектом обладает и горчичное масло, присутствующее в корнеплоде. Кроме того, он полезен для сердечно-сосудистой системы, так как содержит калий.