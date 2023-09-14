Врач рассказала о пользе свеклы для людей старше 60 лет

Свекла улучшает работу кишечника, сердца и защищает клетки организма от свободных радикалов, что особенно важно для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева .

"Один из компонентов, который находится в составе свеклы, – это калий. Он нужен для поддержания проводящей системы сердца и обеспечения безупречной его работы", – говорит Королева.

Пожилым рекомендуется употреблять свеклу в сыром виде, поскольку вареный овощ имеет высокий гликемический индекс и может нанести вред при нарушении углеводного обмена. Ранее пожилым россиянам посоветовали включать в рациона редис. Он обладает множеством полезных свойств, в том числе способствует укреплению иммунитета. Содержащиеся в редисе фитонциды помогают бороться с болезнетворными бактериями. Схожим эффектом обладает и горчичное масло, присутствующее в корнеплоде. Кроме того, он полезен для сердечно-сосудистой системы, так как содержит калий.