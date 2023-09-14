7 мифов о здоровом питании, в которые все до сих пор верят

Кто не слышал про пользу отказа от сладкого и необходимость пить два литра воды в день?

© Super.ru

Предлагаем попрощаться с этими и другими популярными заблуждениями о здоровом питании.

Видео дня

Миф № 1: Употребление углеводов приводит к лишнему весу

Исключение углеводов из рациона может привести к кратковременной потере веса, но в то же время умеренное их употребление не приводит к его увеличению. Само собой, бесконтрольное поедание сладкого ничего общего со здоровым образом жизни не имеет, но и полный отказ от углеводов (получать которые совсем не обязательно из конфет) — идея, которую ваш организм точно не оценит.

Миф № 2: Нужно пить 2 литра воды в день

Чтобы избежать обезвоживания, необходимо восполнять потери жидкости. Теряем влагу мы не только из-за потоотделения и при походе в туалет, но и, например, в процессе дыхания. Организм не измеряет норму стаканами, поэтому у каждого она своя, к тому же непостоянная. Просидев во влажном помещении с кондиционером, вы в меньшей степени истощите свои запасы, чем если проведете жаркий день на стадионе.

Миф № 3: Употребление дополнительного белка ведет к набору мышечной массы

Налегать на белок есть смысл в случае, если вы занимаетесь интенсивными силовыми тренировками. Белковый батончик или коктейль сам по себе не приведет к набору мышечной массы. Зато избыточное количество белка может быть вредным, поэтому любые отклонения от плана сбалансированного питания могут быть уместны только после консультации со специалистом.

Миф № 4: Любовь к сладкому приводит к диабету

Диабет 1-го типа развивается, когда поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин — этот процесс не связан с чрезмерным употреблением сладостей, как, впрочем, и диабет 2-го типа, которому подвержены люди с избыточным весом. Ожирение может произойти из-за пристрастия к кондитерским изделиям, но стройным сладкоежкам, которые придерживаются принципов правильного питания, переживать не о чем.

Миф № 5: Алкоголь крайне вреден в любых количествах

А знаете ли вы, что существуют нормы относительно потребления алкоголя, которые устанавливают и ВОЗ, и Минздрав? По данным отечественного ведомства, для мужчин безопасным количеством считается — не более 30 граммов чистого алкоголя в день, а для женщин — не более 20 граммов. Формулу расчета допустимого количества выпивки без труда можно найти в Сети. Ни в коем случае не призываем употреблять спиртное, но, если вы готовы прислушаться к рекомендациям и не перебарщивать с выпивкой, хуже точно не будет.

Миф № 6: употребление яиц повышает уровень холестерина в крови

Яичный желток — лидер по содержанию холестерина среди продуктов питания, но это не делает яйца однозначно вредными. Исследования показывают, что употребление одного яйца в день не повышает уровень холестерина. К тому же известно, что это отличный источник питательных веществ, да и холестерина там недостаточно, чтобы представлять реальную опасность для здоровья тех, кто знает меру.

Миф № 7: Коричневый сахар гораздо полезнее белого