Что можно приготовить из кабачков

До конца сентября полки магазинов заполнены кабачками, а дачники дарят их родственникам по поводу и без. Как правило, с приготовлением кучи овощей никто не хочет заморачиваться, поэтому их просто тушат или жарят. Но кто бы мог подумать, что из кабачка можно сделать торт, пиццу и даже варенье?

© Unsplash

Мы собрали для вас пять самых необычных рецептов.

Видео дня

Азиатский салат из битых огурцов с кабачками

Лёгкий и хрустящий салат из битых огурцов и свежего кабачка разнообразит ваш стол и станет незаменимым перекусом перед обедом. Готовить просто, а хранится он от трёх до семи дней.

Ингредиенты:

два больших огурца (лучше гладких);

один небольшой кабачок;

одна морковь;

кунжутное масло (чайная ложка);

растительное масло (1-2 столовых ложки);

кунжут; соевый соус (1-2 столовых ложки);

если любите острое, то добавьте чеснок, мёд, красный лук, уксус.

Чтобы сделать битые огурцы, нещадно бейте безобидный овощ скалкой, а потом раскатайте его с силой 5-8 раз. Затем тонко нарежьте. Не снимайте кожуру, в ней весь хруст. Натрите морковь соломкой, выложите её вместе с огурцом в контейнер (лучше с крышкой) и залейте маринадом из масел, соевого соуса, уксуса и специй.

Для пикантности и остроты можно добавить красный лук и чеснок. Чтобы сделать блюдо максимально насыщенным, добавьте в маринад чайную ложку мёда. Тогда салат будет одновременно острый, сладкий, кисловатый и солёный: все вкусы в одной тарелке!

Почти так же разберитесь с кабачком, только без насилия. Тщательно помойте овощ и тонко нарежьте овощечисткой. Кабачок не содержит грубых волокон или едких кислот, поэтому его можно есть без термической обработки. В отдельный контейнер выложите кабачки и залейте маслом с соевым соусом. Если в огурцах уже есть острые приправы и (или) мёд, лучше их к кабачкам не добавлять. Подавать салат можно уже через 30 минут. В течение трёх суток овощи надо доесть, а маринад вылить.

Кабачковый торт

В отличие от шоколадного он не такой калорийный, но удовольствия подарит не меньше. Коржи в торте будут из кабачка, а прослойки — из тушёных овощей.

Для теста:

полкило кабачков;

яйцо (5 штук);

пшеничная мука (150 граммов);

растительное масло;

соль.

Для начинки:

морковь (2 штуки);

одна большая головка репчатого лука;

помидоры (3 штуки);

свежие укроп и петрушка (пара пучков);

майонез;

пара зубчиков чеснока;

растительное масло.

Как для любого торта, первым делом испеките коржи. Если кабачок молодой, натрите его на тёрке вместе с кожицей. К получившейся массе добавьте яйца. Высыпьте муку в кабачки частями, так у вас получится избежать комков. Так как прослойки в торте будут с майонезом, кабачковые коржи лучше жарить без масла. Совет: огромные кабачковые блины будет трудно перевернуть одной лопаткой, поэтому, когда одна сторона коржа хорошо пропечётся, скатите его на тарелку, а затем накройте её сковородой и переверните. Так большой блин можно пропечь с двух сторон без особых усилий. Не расстраивайтесь, если корж сломался, торт всё равно в итоге соберётся в одну башню. Для начинки натрите морковку на тёрке, нарежьте лук и потушите. Помидоры нарежьте тонкими кружочками. В отдельной мисочке смешайте майонез с натёртым чесноком и свежей зеленью. Вылейте его в овощи. Майонез в начинке нужен, чтобы «склеить» зажарку в одну массу, поэтому слишком много его не потребуется. Когда морковка с луком готовы, а все коржи остыли, начинаем собирать торт. На кабачковый корж намажьте зажарку с майонезом, сверху слой помидоров, снова овощи с майонезом, опять кабачковый корж, и так пока всё не закончится. Интрига сборки кабачкового торта заключается в том, что никогда не знаешь, какой слой будет финальным. Готовый торт ставим в холодильник минимум на полтора часа, чтобы всё схватилось и перестало ездить.

Шоколадно-кабачковые кексы

Необъяснимо, но факт: кабачки отлично сочетаются с шоколадом. Овощ, на 90% состоящий из воды, с губчатой структурой действительно часто добавляют в различные десерты, чтобы облегчить их и сделать блюдо диетическим. Хотя без щепотки муки всё равно не обойдётся.

Для 9-10 небольших маффинов вам понадобятся:

один средний кабачок;

белый сахар (200 грамм);

одно яйцо;

порошок какао (без добавок);

пшеничная мука (130 граммов);

5 г разрыхлителя и чайная ложка молотой корицы.

Как и для торта, натрите кабачок на тёрке, тщательно отожмите воду, добавьте яйцо. К однородной влажной массе добавьте сухие ингредиенты: муку, какао, сахар, корицу, разрыхлитель. Разогрейте духовку до 180 градусов на обычном режиме (верх-низ). Силиконовые формочки можно ничем не смазывать, а по металлическим лучше пройтись кисточкой с растительным маслом, чтобы тесто не приставало. Выпекайте маффины 25-30 минут. Совет: как проверить, что выпечка готова? Проткните её спичкой или другой деревянной шпажкой. Если вы достали палочку сухой без кусочков теста, кексы готовы. Дайте выпечке остыть, прежде чем вынимать из формочки.

Кабачково-апельсиновый конфитюр

Обычно никто не добавляет в сладкое варенье овощи, а зря. Приготовление конфитюра – отличный способ обработать сразу несколько килограммов кабачков и наслаждаться ими с фруктами зимой. Кабачок уменьшит приторность и сделает варенье упругим.

Вам понадобятся:

два больших апельсина;

один лимон;

килограмм кабачков;

килограмм сахара.

Нарежьте фрукты и кабачок мелкими кубиками вместе с кожурой. Если хотите получить более жидкую консистенцию, овощ можно протереть в мясорубке. Выложите всё в кастрюлю и засыпьте сахаром. Доведите до кипения периодически помешивая, чтобы сироп не пригорал. После появления на поверхности заметных пузырьков, варите ещё 20 минут. Затем оставьте конфитюр до полного остывания. Такое варенье можно есть без всего, намазывать на хлеб, выкладывать на йогурт или класть в выпечку. Кабачково-цитрусовый конфитюр хорошо готовить на зиму и закатывать в банки. Когда кто-то попробует ваш десерт и будет гадать, яблоко в нём или груша, смело отвечайте — кабачок!

Кабачковая пицца

Любителям пиццы, которые боятся набрать лишние килограммы, стоит приготовить её из кабачков. Вкус не уступит оригиналу, а справиться с пятью кусками будет проще.

Ингредиенты:

1-2 кабачка;

1-2 помидора;

красный лук (1 штука);

шампиньоны (100 грамм);

твёрдый сыр (50 грамм);

2 яйца;

1,5 столовых ложки муки;

5 грамм разрыхлителя;

1 столовая ложка панировочных сухарей;

специи по вкусу.

Кабачок очистите от семян и кожуры, натрите на крупной тёрке. Добавьте соль и дайте постоять некоторое время, чтобы вышла вся влага. разделяя массу по частям, отожмите жидкость из кабачков. Введите яйца, постепенно добавляя муку и разрыхлитель. По желанию можно насыпать сушёный чеснок или травы. Сыр натрите на мелкой тёрке. Грибы, лук и помидоры тонко нарежьте. Форму смажьте тонким слоем растительного масла и присыпьте панировочными сухарями. Так у основы будет плотная хрустящая корочка и кабачки не будут держать форму. Вылейте в форму тесто, а сверху положите начинку из сыра, грибов и лука. Сверху щедро посыпьте сыром. Разогрейте духовку до 180 градусов на обычном режиме (верх-низ). Выпекайте пиццу 20 минут, пока сыр не расплавится, а кабачковая основа не схватится. Перед тем, как вынимать блюдо из формы, дайте ей полностью остыть.