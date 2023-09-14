Пока сезон: рецепт открытого пирога с лисичками

Пока сезон! Готовим открытый пирог с лисичками
Настоящая осенняя выпечка — это выпечка с лисичками!
Сезон этих грибов не очень долог, и пока на прилавках их можно найти в достатке, приготовьте открытый пирог! Вкусный, нежный, манящий — отличный вариант хоть для завтрака, хоть для перекуса.
Ингредиенты:
- Мука — 375 г
- Яйцо — 105 г
- Масло сливочное — 225 г
- Ледяная вода — 4,5 ст.л.
- Соль — 0,5 ч.л.
- Лисички — 400 г
- Лук — 1 шт
- Яйца для заливки — 3 шт
- Сливки 33% — 200-230 мл
- Сыр, который хорошо плавится — 170 г + 30 г для посыпки
- Мускатный орех и душистый перец по вкусу.
Процесс приготовления:
Готовим тесто: Масло с морозилки нарезать кубиками. Добавить просеянную муку и соль. Перетереть все до образования крошки. Добавить яйцо, ледяную воду и быстро перемешать. Сформируйте шар и уберите тесто минимум на один час в холодильник. Месить тесто долго нельзя.
Для начинки поджарить лук на любом масле до золотистого цвета, добавить хорошо промытые лисички. Посолить и поперчить. Выпарить всю воду. После того как вода выпариться, потушите 2-3 минуты под крышкой. Дайте начинке остыть.
Для заливки яйца взбить, добавить сливки, соль и еще раз хорошо взбить. Смешайте с сыром натертым на крупной терке. При желании можно добавить душистый перец и мускатный орех. Соль учитывайте от степени солености сыра.
Готовим киш: дно формы застелить пергаментом. Раскатать ровный круг теста, чтобы он вмещался в форму, покрывал борта и чуть выходил за них. Образовавшиеся складки равномерно распределить по бортам и сплющить. Тесто вышедшее за край прикрепите за борт. Так оно не сползет. Прокалываем тесто вилкой полностью. Чем больше проколов, тем лучше.
Отправьте в разогретую духовку на 10 минут. Вынуть форму из духовки дать немного остыть. Именно сейчас нужно обрезать неровные края киша. Аккуратно ножом. Выложить часть грибов на тесто равномерно распределить по дну и залить частью заливки. Так повторяем 3-4 раза. Последний слой должен быть из заливки. Сверху посыпать сыром, украсить мелкими грибочками и отправить выпекать при 180 °С на 70-75 минут. Температуру можно регулировать в зависимости от жара духовки.