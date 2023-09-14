Пока сезон: рецепт открытого пирога с лисичками

Настоящая осенняя выпечка — это выпечка с лисичками!

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Сезон этих грибов не очень долог, и пока на прилавках их можно найти в достатке, приготовьте открытый пирог! Вкусный, нежный, манящий — отличный вариант хоть для завтрака, хоть для перекуса.

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Ингредиенты:

Мука — 375 г Яйцо — 105 г Масло сливочное — 225 г Ледяная вода — 4,5 ст.л. Соль — 0,5 ч.л. Лисички — 400 г Лук — 1 шт Яйца для заливки — 3 шт Сливки 33% — 200-230 мл Сыр, который хорошо плавится — 170 г + 30 г для посыпки Мускатный орех и душистый перец по вкусу.

Процесс приготовления:

Готовим тесто: Масло с морозилки нарезать кубиками. Добавить просеянную муку и соль. Перетереть все до образования крошки. Добавить яйцо, ледяную воду и быстро перемешать. Сформируйте шар и уберите тесто минимум на один час в холодильник. Месить тесто долго нельзя.

Для начинки поджарить лук на любом масле до золотистого цвета, добавить хорошо промытые лисички. Посолить и поперчить. Выпарить всю воду. После того как вода выпариться, потушите 2-3 минуты под крышкой. Дайте начинке остыть.

Для заливки яйца взбить, добавить сливки, соль и еще раз хорошо взбить. Смешайте с сыром натертым на крупной терке. При желании можно добавить душистый перец и мускатный орех. Соль учитывайте от степени солености сыра.

Готовим киш: дно формы застелить пергаментом. Раскатать ровный круг теста, чтобы он вмещался в форму, покрывал борта и чуть выходил за них. Образовавшиеся складки равномерно распределить по бортам и сплющить. Тесто вышедшее за край прикрепите за борт. Так оно не сползет. Прокалываем тесто вилкой полностью. Чем больше проколов, тем лучше.