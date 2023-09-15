Необычные рецепты блюд с тыквой

Тыква является продуктом, который не только приносит пользу для организма, но и обладает богатыми вкусовыми качествами. Из нее можно приготовить не только горячие блюда и салаты, но и десерты.
"Москва 24" собрала три необычных рецепта, в которые входит данный осенний ингредиент.
Так, можно приготовить лазанью с тыквой.
Для этого понадобятся:
- оливковое масло – 3 столовые ложки;
- тыква ореховая – 1,5 килограмма;
- шпинат – 500 граммов;
- листы лазаньи свежие – 4 штуки;
- сыр рикотта – 2 стакана;
- нежирные сливки – 2 столовые ложки;
- тертый сыр пармезан – 3 столовые ложки;
- молотый мускатный орех – 1 щепотка.
Тыкву нужно нарезать кубиками и обжарить в масле на сковороде до мягкости в течение 15 минут, добавить соль и перец.
Шпинат нужно бланшировать в кипятке 30 секунд, переложить в миску с холодной водой на некоторое время, а после - мелко ее нарезать.
Листья лазаньи нужно отварить и разрезать их поперек на три части.
После этого в кастрюле соединить пармезан, рикотту, сливки, мускатный орех и шпинат и прогреть полученную смесь на маленьком огне 2–3 минуты.
Листы лазаньи можно выложить сразу на тарелки, сверху поместить часть тыквы, накрыть вторым кусочком лазаньи и выложить сверху смесь из сыра и шпината, после - лист лазаньи и сырная смесь с тыквой сверху.
Полученное блюдо в конце нужно посолить и поперчить по вкусу.
Еще одно блюдо - творожно-тыквенные конфеты.
Для приготовления потребуются:
- печенье – 100 граммов;
- черный шоколад – 100 граммов;
- тыква – 80 граммов;
- творог (5%) – 40 граммов;
- сахарная пудра – 30 граммов;
- ванильный сахар – 1 чайная ложка;
- молотая корица – 1/3 чайной ложки.
Очищенную от кожуры тыкву нужно нарезать кусочками, завернуть в фольгу и отправить на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку. После ее нужно остудить и измельчить в пюре в блендере.
К этой массе добавить сахарную пудру, ванильный сахар, творог и корицу, перемешать и выложить в глубокую миску.
Измельченное в в блендере печенье также нужно смешать с другими ингредиентами, разровнять ложкой и отправить в холодильник на два часа.
Из охлажденной массы нужно сформировать небольшие шарики и покрыть их растопленным шоколадом.
Еще один рецепт - теплый салат из тыквы и слив.
На две порции понадобятся:
- тыква – 200 граммов;
- сливы – 200 граммов;
- сыр фета – 100 граммов.
Для маринада:
- горчица зернистая – 2 столовые ложки;
- оливковое масло – 1 столовая ложка;
- соевый соус – 1 столовая ложка;
- мед – 1 столовая ложка;
- виноградный сок (или красное вино) – 1/3 стакана;
- молотый черный перец – по вкусу.
Очищенную от кожуры тыкву нужно нарезать кусочками, сливы разрезать пополам.
Ингредиенты для маринада соединить и тщательно перемешать, после - залить им тыкву и сливу и оставить на час.
Далее нужно переложить все в форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут, в конце на пять минут включить режим "Гриль".
Тыкву и сливу после этого нужно разложить по тарелкам, добавить нарезанный кубиками сыр, полить образовавшимся соком.