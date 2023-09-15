Необычные рецепты блюд с тыквой

Тыква является продуктом, который не только приносит пользу для организма, но и обладает богатыми вкусовыми качествами. Из нее можно приготовить не только горячие блюда и салаты, но и десерты.

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"Москва 24" собрала три необычных рецепта, в которые входит данный осенний ингредиент.

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Так, можно приготовить лазанью с тыквой.

Для этого понадобятся:

оливковое масло – 3 столовые ложки;

тыква ореховая – 1,5 килограмма;

шпинат – 500 граммов;

листы лазаньи свежие – 4 штуки;

сыр рикотта – 2 стакана;

нежирные сливки – 2 столовые ложки;

тертый сыр пармезан – 3 столовые ложки;

молотый мускатный орех – 1 щепотка.

Тыкву нужно нарезать кубиками и обжарить в масле на сковороде до мягкости в течение 15 минут, добавить соль и перец.

Шпинат нужно бланшировать в кипятке 30 секунд, переложить в миску с холодной водой на некоторое время, а после - мелко ее нарезать.

Листья лазаньи нужно отварить и разрезать их поперек на три части.

После этого в кастрюле соединить пармезан, рикотту, сливки, мускатный орех и шпинат и прогреть полученную смесь на маленьком огне 2–3 минуты.

Листы лазаньи можно выложить сразу на тарелки, сверху поместить часть тыквы, накрыть вторым кусочком лазаньи и выложить сверху смесь из сыра и шпината, после - лист лазаньи и сырная смесь с тыквой сверху.

Полученное блюдо в конце нужно посолить и поперчить по вкусу.

Еще одно блюдо - творожно-тыквенные конфеты.

Для приготовления потребуются:

печенье – 100 граммов;

черный шоколад – 100 граммов;

тыква – 80 граммов;

творог (5%) – 40 граммов;

сахарная пудра – 30 граммов;

ванильный сахар – 1 чайная ложка;

молотая корица – 1/3 чайной ложки.

Очищенную от кожуры тыкву нужно нарезать кусочками, завернуть в фольгу и отправить на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку. После ее нужно остудить и измельчить в пюре в блендере.

К этой массе добавить сахарную пудру, ванильный сахар, творог и корицу, перемешать и выложить в глубокую миску.

Измельченное в в блендере печенье также нужно смешать с другими ингредиентами, разровнять ложкой и отправить в холодильник на два часа.

Из охлажденной массы нужно сформировать небольшие шарики и покрыть их растопленным шоколадом.

Еще один рецепт - теплый салат из тыквы и слив.

На две порции понадобятся:

тыква – 200 граммов;

сливы – 200 граммов;

сыр фета – 100 граммов.

Для маринада:

горчица зернистая – 2 столовые ложки;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

соевый соус – 1 столовая ложка;

мед – 1 столовая ложка;

виноградный сок (или красное вино) – 1/3 стакана;

молотый черный перец – по вкусу.

Очищенную от кожуры тыкву нужно нарезать кусочками, сливы разрезать пополам.

Ингредиенты для маринада соединить и тщательно перемешать, после - залить им тыкву и сливу и оставить на час.

Далее нужно переложить все в форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку на 20–25 минут, в конце на пять минут включить режим "Гриль".