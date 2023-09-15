Как приготовить перевернутый пирог с грушей в мультиварке

Осень – то самое время, когда особенно хочется теплой сладкой выпечки. Впрочем, побаловать себя пирогом можно даже, если у вас нет духовки.

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Например, перевернутый пирог с грушей можно приготовить в мультиварке.

Подробнее о том, как это сделать, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты Груши позднего сорта – 3 шт;

Сливочное масло – 14 ст.л;

Коричневый сахар – 1/2 стакана;

Пшеничная мука – 3/4 стакана;

Кукурузная мука – 1/4 стакана;

Орех пекан – 1/3 стакана;

Разрыхлитель – 3/4 ч.л;

Корица – 1/2 ч.л;

Мускатный орех – 1/4 ч.л;

Соль – 1/4 ч.л;

Сахар – 2/3 стакана;

Яйца – 2 шт;

Молоко – 2 ст.л;

Взбитые сливки – для украшения;

Приготовление

1. Круглую мультиварку объемом 5 литров покройте сливочным маслом изнутри. Застелите поверхность большим листом фольги и также смажьте ее маслом. Включите минимальный нагрев.

2. Порубите сливочное масло и вместе с коричневым сахаром высыпьте его на фольгу.

3. Нарежьте груши и расположите их по кругу срезом вниз.

4. В большой миске смешайте пшеничную и кукурузную муку, нарубленный пекан, разрыхлитель, корицу, мускатный орех и соль.

5. В большой чаше миксера на низкой скорости взбейте размягченное сливочное масло и сахар. Затем увеличьте скорость до максимума и взбивайте ингредиенты до пышной консистенции. Продолжая взбивать, введите по одному яйца комнатной температуры.

6. Установите низкую скорость и добавьте в чашу миксера сухие ингредиенты. Добавляйте их в два захода, чередуя с вливанием молока. Продолжайте взбивать на средней скорости до однородности теста.

7. Вылейте массу равномерно сверху на груши. Сверху постелите полотенце и накройте мультиварку крышкой. Готовьте пирог при минимальном нагреве до тех пор, пока он не схватится и не станет коричневым по бокам (на это потребуется примерно три часа).

8. Выключите мультиварку и оставьте пирог на 20 минут, чтобы он остыл.

9. Достаньте пирог, придерживая его за фольгу. Поместите его на решетку, чтобы остудить. Затем осторожно переверните пирог на подходящее по размеру блюдо. Снимите фольгу.

10. Украсьте лакомство взбитыми сливками и подавайте к столу.