Чем полезен авокадо для людей старше 50 лет

После 50 лет люди надеются сохранить стройность, поэтому ограничивают количество жиров и стараются заменить их на более полезные. Авокадо считается хорошей альтернативой вредным жирам.

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«Вечерняя Москва» узнала у диетолога Елены Соломатиной, так ли полезен этот фрукт.

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Польза

По ее словам, в авокадо содержится больше полезных веществ, чем вредных.

— В нем есть полезные мононенасыщенные жиры. В частности, омега-9 жирные кислоты, как в оливковом масле, и омега-6 жирные кислоты, как в подсолнечном масле. Эти жиры укрепляют сердечно-сосудистую систему, нервную и иммунную системы, улучшают липидный профиль, состояние кожи, ногтей и профилактируют атеросклероз, — сказала диетолог.

Также фрукт богат витаминами и минералами, которые поддерживают нервную систему и благоприятно влияют на работу ЖКТ, пояснила Соломатина.

— В авокадо много магния, который не только улучшает нервную систему, но и позволяет строить костные ткани, поддерживать работу мышц. Он нормализует работу сосудов, расслабляет кишечник и профилактирует запоры, — сообщила специалист.

А большое количество клетчатки нормализует работу ЖКТ. Поэтому людям старше 50 лет лучше заменять вредные жиры на авокадо.

— Из-за большого количества калия в составе он снижает количество соли, которая задерживает жидкость в организме, — объяснила Соломатина. — А медь способствует выработке коллагена, который сохранит молодость кожи.

Провитамин А необходим людям старше 50 лет, чтобы сохранить способность адаптироваться к резкому выходу в свет.

Вред

Однако при большом количестве полезных свойств у авокадо есть и недостатки, предупредила Соломатина.