Приготовленный рис может быть чрезвычайно опасным

Чтобы избежать рисков для здоровья, важно правильно сохранить рис после его приготовления.

© unsplash.com

Рис - очень универсальный и питательный продукт, который входит в рацион многих людей во всем мире. Однако вы должны знать, что рис может быть чрезвычайно токсичным.

Видео дня

Все дело в том, чтобы приготовить его, а затем правильно сохранить то, что осталось. Многие делают это неправильно, и поэтому эксперты дают нам ключи к тому, что мы должны делать, а что нет, после приготовления риса, и, таким образом, не подвергать риску свое здоровье.

Почему рис может быть чрезвычайно токсичным?

Проблема с рисом не в его разогреве, а в том, как мы его храним после приготовления. Рис, приготовленный и не охлажденный, становится токсичным, поскольку может вызвать появление патогенных бактерий , очень распространенных в природе, называемых Bacillus cereus, способных продуцировать споры.

В рисе при температуре от 4 до 60°C очень быстро растет бактерия, называемая Bacillus cereus. Данная бактерия может вызвать пищевое отравление с такими симптомами, как диарея, рвота, тошнота и боли в животе. В некоторых случаях он также может вызывать тяжелую форму заболевания, называемую "синдромом жареного риса", которая характеризуется воспалением печени и почек.

Настоящая опасность заключается в его хранении при комнатной температуре.

По этой причине нельзя оставлять остатки приготовленного риса вне холодильника, если мы не хотим страдать от появления этих бактерий.

Как правильно хранить приготовленный рис

Чтобы избежать этих рисков, важно правильно сохранить рис после его приготовления.

Лучше всего хранить рис в холодильнике, ожидая не более часа после его приготовления. Таким образом предотвращается размножение бактерий при комнатной температуре.

Желательно хранить рис в миске или тарелке, но не в большом количестве. Таким образом, ему легче быстро остыть и оставаться свежим.Желательно плотно накрыть рис пищевой пленкой или плотной крышкой. Таким образом пища защищается от возможного перекрестного заражения другими продуктами питания или микроорганизмами из окружающей среды.