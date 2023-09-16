5 опасных грибов, внешне похожих на съедобные

Грибной сезон открыт, а значит, самое время вспомнить о "подводных камнях" визитов в лес за грибами. И
Некоторые ядовитые грибы легко спутать со съедобными из-за их выраженной визуальной схожести. Поэтому, прохаживаясь по лесу в поисках грибов, важно быть особенно внимательным.
Галерина окаймленная
Очень похожа на опёнок. Но между этими двумя грибами есть существенное различие — опята растут "семейками", а галерина — гриб-одиночка.
Свинушка
Коварство этого, вроде бы, съедобного гриба, проявляется не сразу. По словам миколога Михаила Вишневского, свинушки можно есть годами, не ощущая никакого вреда от их употребления, однако, спустя какое-то количество употреблений этот гриб провоцирует развитие аутоиммунного заболевания.
Мухомор вонючий
"Двойник" белого гриба. Однако от съедобного "собрата" мухомор вонючий отличает резкий запах испорченного мяса.
Ложная лисичка
Визуально ничем не отличается от обычной, съедобной лисички. Никаких запахов не источает, никаких подозрительных пятен не имеет... Понять, что это несъедобный гриб, вы сможете лишь разломив его шляпку. Из неё будет выделяться белёсая жидкость. Настоящая лисичка не содержит в себе жидкостей.
Перечный гриб
Напоминает маслёнок. Однако последний отличается от своего опасного "близнеца" — шляпка маслёнка снизу имеет бледно-жёлтый цвет. У перечного гриба нижняя часть шляпки, как правило, имеет коричневый или розовый оттенок.
В чём опасность употребления ядовитого гриба, похожего на съедобный?
Основные симптомы после такой трапезы — мышечные боли, боль в животе, рвота, повышение температуры тела. Итогом употребления некоторых грибов становятся галлюцинации. Если вы не уверены в безопасности поедания гриба, который увидели в лесу, ни в коем случае не срывайте его. Для пущей достоверности можно зайти в Интернет, сфотографировать неопознанный гриб, чтобы искусственный интеллект распознал вашу находку.