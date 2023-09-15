Ученые выяснили, вредят ли здоровью перекусы печеньем и конфетами

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) выяснили, что 25% людей сводят на нет пользу здорового питания нездоровыми перекусами, при этом увеличивая свой риск инсультов и сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в European Journal of Nutrition.

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Ученые изучили пищевые привычки 854 человек, участвовавших в исследовании ZOE PREDICT. Четверть (26%) сообщили, что придерживаются правильного питания, но при этом до 25% суточных калорий получают из вредных закусок. Они включают продукты с высокой степенью переработки и сладости (торты, пироги, сухие завтраки, печенье, мороженое). У этих людей был повышен риск ожирения, высокого уровня холестерина, инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний.

Люди, которые часто ели качественные закуски, например, орехи и свежие фрукты, с большей вероятностью имели здоровый вес по сравнению с теми, кто вообще не перекусывал, или теми, кто перекусывал нездоровой пищей. Также у них в основном было хорошее метаболическое здоровье: ниже уровень сахара и холестерина в крови.

Также анализ показал, что перекус после девяти часов вечера была связан с худшими показателями крови. Это может быть связано с тем, что в это время участники чаше употребляли калорийную пищу с высоким содержанием жира и сахара.