Эксперты рассказали о полезных свойствах кукурузы

Кукуруза — один из самых древних однолетних злаков, которые выращивает человек. Это растение используют в кулинарии по всему миру. Кукурузу варят, жарят, консервируют, из ее зерен получают крахмал, муку и масло.

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора рассказали о том, какую пользу несет этот популярный продукт. Кукуруза — настоящий кладезь полезных элементов, в ее составе можно найти витамины А, С, РР, Е, D, К, группы В, соли калия, кальция, фосфора, железа и магния, а также никель и медь.

Кукуруза улучшает работу пищеварительной системы, способствуя нормализации стула. Медики уверены, что употребление ее в пищу помогает сократить вероятность инсульта, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кукуруза также рекомендована для детского меню. Ее можно давать малышу с раннего возраста в виде каш и пюре, поскольку она снабжает организм необходимыми микроэлементами и витаминами.