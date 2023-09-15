Диетолог объяснила, почему тянет на сладкое

Врач диетолог-эндокринолог Юлия Бурякова в беседе с tsn24.ru перечислила причины, по которым так часто хочется сладкого.

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По словам специалиста, одной из распространенных причин тяг к сладкому может быть нерегулярное питание. Голод организм может принимать за желание съесть что-то сладкое. Чтобы избежать этого нужно наладить регулярное питание и не пропускать приемы пищи.

Еще одна проблема - нарушение режима дня. Если человек мало спит и много работает, он скорее потянется к сладкой пище.

Инсулинорезистентность - одна из самых сложных причин тяги к сладкому.

«При таком состоянии повышается выработка инсулина, который заставляет нас хотеть сладкое. Инсулинорезистентность выявляется лабораторно – для этого нужно сдать кровь на уровень инсулина или проверить индекс инсулинорезистентности. Если такая проблема есть, доктор поможет скорректировать состояние медикаментами», – пояснила Юлия Бурякова.

Желание есть сладости может возникнуть из-за дефицита хрома. И еще одна причина - привычка. Когда человек привыкает есть много сладкого, ему сложно от этого отказаться. Рецепторы привыкают и не дают почувствовать сладкий вкус в полной мере, если отказаться на пару недель от сладкого, то привычные десерты покажутся приторными.