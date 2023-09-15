Как отличить натуральный мёд от поддельного

Назвали признаки настоящего продукта.

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Елена Желянина, нутрициолог-диетолог, автор и ведущая групповой программы коррекции веса, специалист по РПП: «Если вы не профессионал, то отличить настоящий, натуральный мёд от подделок может быть сложно. Вот признаки качественного продукта».

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Наступает сезон, когда мы покупаем вкусный, ароматный мёд себе на зиму. Выкачка сладкого продукта начинается в мае, но тот, который собрали в конце лета и начале осени, имеет особенный вкус и аромат.

Конечно, самый качественный и вкусный мёд — тот, который вы собрали из собственного улья, но, к сожалению, мало кто может похвастаться собственной пасекой. Поэтому мы отправляемся в магазин и внимательно рассматриваем этикетку перед покупкой.

Состав

Важно обращать внимание на информацию о производителе, стране происхождения и дате упаковки. Качественный мёд собран из нектара цветов.

Если на этикетке указано, что мёд произведён из сиропа или других ингредиентов, это может быть признаком подделки. Упaковка должна быть плотная и герметично закрытая — из пластика или стекла. Это обязательный критерий.

Однако многие покупают мёд с рук, и тут отношения строятся на доверии, но вы можете оценить консистенцию, аромат, вкус, вязкость, слоистость, растворимость.

Текстура

Настоящий мёд имеет разнообразную консистенцию в зависимости от его типа (жидкий, густой). Слишком однородная текстура может быть признаком подделки. На запах натуральный продукт обычно имеет яркий и характерный аромат, связанный с цветами, из которых собран, а не приторно-сладкий или химический.

Вкус

Каждая партия мёда имеет свой уникальный вкус и зависит от региона и типа цветов, с которых он собран. Это букет из сочетания фруктовых, цветочных и травяных нот с долгим, приятным послевкусием.

Мёд раскрывается постепенно. Если вы ощутили просто приторную сладость без послевкусия или весь мёд у продавца имеет одинаковый вкус, то с высокой долей вероятности перед вами продукт, в который добавили сахар или другие добавки.

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Вязкость

Поэкспериментируйте, капните мёд на поверхность и посмотрите, как он стекает. Натуральный продукт должен стекать медленно и плавно, образуя капли. Цвет — это то, что мы можем оценить глазом.

Например, акациевый мёд обычно светлый, а гречишный – тёмный, липовый — от светло-жёлтого до янтарного, подсолнечниковый, как правило, ярко-жёлтый, а вот разнотравье может быть любого оттенка. Также можно попросить у продавца подвигать ложку в банке с мёдом, в идеале вы должны увидеть слои похожие на волны.

Растворимость

Возьмите с собой стаканчик с тёплой водой и попробуйте растворить мёд. На дне ёмкости должны остаться натуральные частички.

Если мёд пенится при размешивании, то перед вами может быть подделка. Часто можно услышать о таком методе проверки, как «сетка сот». Метод достаточно простой, но не всегда точный, и поэтому не рекомендуется использовать его изолированно. Конечно, интересно попробовать все способы, и этот в том числе.

Для проверки мёда таким способом в ёмкость с водой нужно опустить ложку мёда, и по мере того, как он будет оседать и растворяться, можно увидеть, как проявляется многогранная структура, напоминающая медовую «сетку», похожую на соты.

Натуральный мёд — это живой продукт, и по мере хранения может образовываться седимент (осадок) или происходить кристаллизация. Но это не значит, что такой продукт нельзя употреблять. Даже в таком виде он сохраняет все полезные свойства.

Мнение пчеловода

Надежда Курейчик, глава КФХ, потомственный пчеловод: «При покупке мёда есть опасность нарваться на незрелый, то есть с большим содержанием влаги. Это чревато скорым брожением мёда, который впоследствии становится непригодным для употребления».

Незрелый мёд намного жиже качественного, поэтому недобросовестные производители добавляют в него крахмал. Чтобы выявить это, в медоводный раствор капают йод и смотрят на изменение цвета.

Однако ни один «домашний» способ не покажет, поддельный ли перед вами продукт. Так называемой генетической памяти у мёда тоже не существует.

Что из себя представляет данный «тест»: жидкий продукт наливают на тарелку, заливают холодной водой и делают из стороны в сторону хаотичные движения. На дне образуется отдалённо напоминающий соты рисунок. Это не что иное, как физическое явление, называемое Ячейки Бенара.

С тем же успехом можно провести подобное тестирование с любой другой вязкой жидкостью: средством для мытья посуды или машинным маслом вместо мёда.

Единственный достоверный способ определения натуральности и качества мёда — это лабораторное исследование. В идеале нужно найти пчеловода, который будет с вами открыт и честен. Продавцам лучше доверять меньше, так как зачастую они предпочитают покупать продукт с завода, а не подыскивать себе постоянных поставщиков.

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Мнение представителя по сертификации продукции и услуг

Екатерина Курбатова, эксперт портала ТРТС24: «Мёд — это сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и родственными насекомыми».

Чтобы отличить настоящий мёд от поддельного, следует обратить внимание на несколько вещей. Настоящий мёд:

имеет однородную текстуру без комочков или кристаллов. Если у него кристаллизованная текстура, то она должна быть тонкой, гладкой;

обладает характерным ароматом и вкусом, варьирующимися в зависимости от вида цветка, с которого пчелы собирали нектар;

не липкий и не капает легко;

нелегко растворяется в воде, в то время как поддельный растворяется быстро;

может содержаться мелкие частицы пчелиной пыльцы и прополиса, в то время как в подделке их не будет.